Є вбиті і поранені цивільні.

За минулу добу, 18 травня, російські окупанти здійснили обстріли 17 населених пунктів Донецької області. Є вбиті і поранені мирні жителі.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

“Ворог атакував міста Авдіївка, Костянтинівка, Торецьк, Українськ, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Гостре, Нью-Йорк, Очеретине, села Богоявленка, Бокове, Веселе, Времівка, Карлівка, Максимівка, Новокалинове, Пречистівка”, - йдеться у повідомленні.

Окупаційні війська задіяли проти мирного населення авіацію, ракетні системи, ЗРК “С-300”, РСЗВ “Смерч”, “Ураган” і “Град”, артилерію, міномет, танки. Внаслідок атак знищені та пошкоджені 76 цивільних об‘єктів – 46 житлових будинків, з них 17 багатоквартирних, магазин, спортклуб, ринок, санаторій, депо та залізничне полотно, електропідстанцію та ЛЕП, автомобілі, а також будівлі поліції.

По Костянтинівці Росія вдарила ракетою С-300 та “Смерчами”. Загинула людина, руйнувань зазнав житловий сектор, дві будівлі відділу поліції, магазин, спортклуб, критична інфраструктура. На Торецьк рашисти скинули авіабомбу ФАБ-250. Внаслідок вибуху отримали поранення двоє цивільних мешканців. Пошкоджено оздоровчий заклад, адмінбудівлю ринку, склад і торговельні павільйони.

З “Ураганів” російські військові накрили Українськ. Поранені двоє мирних жителів. Пошкоджені 13 багатоквартирних і 14 приватних будинків, цивільний транспорт, лінії електропередач. Внаслідок ворожих обстрілів у Великій Новосілці вбито людину. Маємо трьох поранених в Авдіївці та двох – у Часовому Яру.

Нагадаємо, 17 травня російські окупанти обстріляли низку населених пунктів Донеччини, внаслідок чого одна людина загинула, а семеро отримали поранення.