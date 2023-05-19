УПЦ МП заборонила у служінні священника, який закликав віддати патріарха Кирила під церковний трибунал
УПЦ МП заборонила у служінні священника, який закликав віддати патріарха Кирила під церковний трибунал
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Завтра, 18 травня, в Києві приспустять головний державний прапор України, - КМДА
Завтра, 18 травня, в Києві приспустять головний державний прапор України, - КМДА
Parimatch: за що?
Parimatch: за що?
В результаті російської атаки були пошкоджені два компоненти системи Patriot, – ЗМІ
В результаті російської атаки були пошкоджені два компоненти системи Patriot, – ЗМІ
Кинджал у спину, або Хто кому Patriot
Кинджал у спину, або Хто кому Patriot
На півночі Італії повінь забрала життя 9 людей, дощі падатимуть далі
На півночі Італії повінь забрала життя 9 людей, дощі падатимуть далі
Непроста розмова: з чим поїхав з України спецпредставник Китаю
Непроста розмова: з чим поїхав з України спецпредставник Китаю
Куди і навіщо ховають рубльовську «Трійцю»
Куди і навіщо ховають рубльовську «Трійцю»
ГоловнаСуспільствоВійна

​За добу війська РФ знищили та пошкодили 76 цивільних об’єктів на Донеччині

Є вбиті і поранені цивільні.

​За добу війська РФ знищили та пошкодили 76 цивільних об’єктів на Донеччині

За минулу добу, 18 травня, російські окупанти здійснили обстріли 17 населених пунктів Донецької області. Є вбиті і поранені мирні жителі.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

“Ворог атакував міста Авдіївка, Костянтинівка, Торецьк, Українськ, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Гостре, Нью-Йорк, Очеретине, села Богоявленка, Бокове, Веселе, Времівка, Карлівка, Максимівка, Новокалинове, Пречистівка”, - йдеться у повідомленні.

Окупаційні війська задіяли проти мирного населення авіацію, ракетні системи, ЗРК “С-300”, РСЗВ “Смерч”, “Ураган” і “Град”, артилерію, міномет, танки. Внаслідок атак знищені та пошкоджені 76 цивільних об‘єктів – 46 житлових будинків, з них 17 багатоквартирних, магазин, спортклуб, ринок, санаторій, депо та залізничне полотно, електропідстанцію та ЛЕП, автомобілі, а також будівлі поліції.

По Костянтинівці Росія вдарила ракетою С-300 та “Смерчами”. Загинула людина, руйнувань зазнав житловий сектор, дві будівлі відділу поліції, магазин, спортклуб, критична інфраструктура. На Торецьк рашисти скинули авіабомбу ФАБ-250. Внаслідок вибуху отримали поранення двоє цивільних мешканців. Пошкоджено оздоровчий заклад, адмінбудівлю ринку, склад і торговельні павільйони.

З “Ураганів” російські військові накрили Українськ. Поранені двоє мирних жителів. Пошкоджені 13 багатоквартирних і 14 приватних будинків, цивільний транспорт, лінії електропередач. Внаслідок ворожих обстрілів у Великій Новосілці вбито людину. Маємо трьох поранених в Авдіївці та двох – у Часовому Яру.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, 17 травня російські окупанти обстріляли низку населених пунктів Донеччини, внаслідок чого одна людина загинула, а семеро отримали поранення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies