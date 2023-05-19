Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що в Україну вдалося повернути чотирнадцятирічну дівчинку Вероніку, яку вивезли в Росію після широкомасштабного вторгнення РФ.

Як повідомив омбудсмен у Telegram, дівчинка вже перебуває вдома із бабусею.

“Сьогодні зі своїм представником з прав людини в системі органів сектора безпеки й оборони Олександром Кононенком ми поспілкувалися з повернутою українкою та її законним представником – бабусею. Ми знаємо, який нелегкий шлях подолала жінка, аби перевезти онуку на територію України. На щастя, цього разу все вдалося”, – розповів Лубінець.

Він додав, що дитина пройде реабілітацію та отримає необхідну допомогу, як медичну, так і гуманітарну.

Фото: Омбудсман Лубінець Дмитро | Ombudsman Dmytro

Фото: Омбудсман Лубінець Дмитро | Ombudsman Dmytro

Нагадаємо, Україна повернула з Росії шестирічну доньку оборонців Маріуполя. Мама і тато дівчинки – військові, які потрапили в полон. Після визволення з полону мати дівчинки звернулася в Офіс омбудсмана з проханням допомогти повернути доньку. Це вдалося зробити. Наразі вся родина перебуває в Україні.

Згідно з верифікованими даними, Росія викрала понад 19 000 українських дітей.