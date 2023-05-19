Росія за добу била по десяти областях, – ОВА

Львівську область зранку росіяни атакували "шахедами". За попередньою інформацією, всі безпілотники знищені силами ППО. Постраждалих немає. Дані щодо руйнувань уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА.

На Київську область вночі ворог теж вчинив атаку БпЛА. Працювала ППО. Влучань немає, постраждалі відсутні. Внаслідок падіння уламків в двох місцях було зафіксовано загорання лісової підстілки. Пожежі ліквідовано.

У Сумській вночі та зранку росіяни здійснили сім обстрілів прикордоння. Зафіксовано 28 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Юнаківська та Путивльська громади. Попередньо – без наслідків. Дані уточнюються. Вчора протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів. Зафіксовано 62 вибухи. Обстрілів зазнали населені пункти Юнаківської, Білопільської, Новослобідської, Миропільської, Есманської, Краснопільської громад. У Миропіллі пошкоджено житловий будинок. Також ворог мінометами обстріляв село Студенок. Обстріл пошкодив приватний житловий будинок, господарчу споруду, трактор. Двоє людей отримали контузії.

У Запорізькій окупанти за добу 80 разів стріляли по 17 прифронтових населених пунктах: 70 з артилерії по Гуляйполю, Залізничному, Степовому, чотири з ракетних систем залпового вогню по Оріхову, Кам'янському та Малим Щербакам, один удар з авіації по Новоданилівці. 57-річний чоловік у Гуляйполі отримав травми у своєму будинку під час ворожої атаки. За добу пошкоджено ще 25 цивільних об'єктів: ворог трощить житлові квартали. Дані щодо наслідків уточнюються.

У Дніпропетровській вчора агресор вдарив по Нікополю з важкої артилерії. Минулося без постраждалих. Пошкоджені чотири приватні будинки, одна з яких — знищена, побиті лінії електропередач. Цiєї ночі кілька вибухів пролунало у Кривому Розі. Ворог вдарив по приватному промисловому підприємству. Одразу кілька будівель зайнялися. Постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували у важкому станi. Через ворожу атаку пожежа виникла у адмінбудівлі. Її вже загасили. Легкі поранення отримав 45-річний чоловік.

У Луганській артилерійський та мінометний вогонь росіяни відкривали вчора по Стельмахівці, Макіївці, Білогорівці, Невському. Після російських обстрілів біля Невського спалахнув сухостій. Він горів майже добу але, на щастя, вогонь оминув межі населеного пункту. Постраждалих від обстрілів також немає. За добу противник здійснив 104 обстріли (497 снарядів). В область через значні втрати ворог доправив новачків. Це так звані бійці "барсу" ("боевого армейского резерва страны") та загонів штрафників "шторм зед", сформовані з числа ув’язнених, що є ознакою критичного виснаження російської регулярної армії.

У Харківській на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Стариця, Синельникове, Огірцеве, Гатище, Нестерне та Бударки. На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Колодязне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший, Табаївка та Берестове. Внаслідок ракетного удару ЗРК С300 по Циркунах Харківського району загинув 52-річний місцевий мешканець. Ще двоє цивільних чоловіків 41 та 57 років зазнали поранення та були госпіталізовані. Повністю зруйновано два житлові будинки, пошкоджено 13 приватних будинків та 14 господарчих споруд. Внаслідок обстрілів з РСЗВ "Град" с. Тешенківка Куп'янського району пошкоджено два складських приміщення, два вантажних автомобіля та три комбайна. Без постраждалих. У с. Стариця Чугуївського району внаслідок обстрілу сталася лісова пожежа в Жовтневому лісництві Вовчанського лісгоспу. Горіла хвойна підстилка на площі двох га. У Вовчанську Чугуївського району обстріли окупантів пошкодили житлові будинки, паркани, лінії електропередач.

У Донецькій за добу двоє цивільних убиті, девʼятеро поранені. Ворог здійснив 41 обстріл. Обстріляно населені пункти: Авдіївка, Костянтинівка, Торецьк, Українськ, Часів Яр, Велика Новосілка, Гостре, Нью-Йорк, Очеретине, Богоявленка, Покровськ, Бокове, Веселе, Времівка, Карлівка, Максимівка, Новокалинове, Пречистівка, Багатир. Пошкоджено 48 житлових будинків (з них 17 – багатоквартирних), дві будівлі відділу поліції (Костянтинівка), чотири приміщення ДЕПО Донецької залізниці, чотири приміщення санаторію-профілакторію "Радуга", дві ЛЕП, електропідстанція, приміщення колишнього складу, залізничне полотно, спортивний клуб, магазин, приміщення ринку, пʼять цивільних автомобілів, три складських приміщення. У Миколаївській вночі сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збили три російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр". Вчора та сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Руйнувань та постраждалих немає. Також сьогодні вночі ворожих обстрілів зазнало агропідприємство одного із населених пунктів Степівської громади. Пошкоджено техніку та будівлю підприємства. Також вибуховою хвилею пошкоджено навчальний заклад та приватні будинки. Постраждалих немає.

У Херсонській за добу ворог здійснив 57 обстрілів (287 снарядів), з них по Херсону – з РСЗВ два обстріли (11 снарядів). Російські військові поцілили у райони 18 населених пунктів області, у два заклади охорони здоров‘я та один заклад культури у місті Херсоні. Всього за добу через російську агресію одна людина зазнала поранення. З деокупованої території області евакуйовано 51 особу.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни знову атакували Україну ракетами і безпілотниками. ППО збила 16 Shahed і три крилаті ракети.