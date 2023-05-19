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Учора окупанти випустили 287 снарядів по Херсонщині: є влучання у заклади охорони здоров’я

Поранені двоє мирних жителів.

Учора окупанти випустили 287 снарядів по Херсонщині: є влучання у заклади охорони здоров’я
Ілюстративне фото
Фото: Олександр Прокудін

За минулу добу, 19 травня, противник здійснив 57 обстрілів по території Херсонської області, випустивши 287 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, місто Херсон ворог обстріляв двічі (11 снарядів).

“Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, у 2 заклади охорони здоров'я та один заклад культури у місті Херсоні. Через російську агресію двоє людей дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Учора з деокупованої території області евакуювали 51 людину.

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Нагадаємо, восени минулого року Збройні сили деокупували частину Херсонської області, яка була захоплена ворогом з початку широкомасштабного вторгнення. Однак росіяни регулярно обстрілюють звільнені території. Так, протягом 17 травня окупанти вбили на Херсонщині трьох людей, поранили ще вісьмох. Серед жертв і поранених є діти.

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