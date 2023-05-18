"Головні стратегічні завдання виконали, деталі зараз не час повідомляти", - зауважив глава держави.

Президент Володимир Зеленський провів засідання військового кабінету.

Як повідомив глава держави у своєму вечірньому відеозверненні, військовий кабінет - це "наш особливий формат роботи у вузькому колі з тими, хто відповідає за оборону держави".

За словами Зеленського, під час зустрічі військове командування обговорило підготовку бригад наступу і виконання стратегічних завдань.

"Були командувачі ключових напрямків фронту. Також Головком, Генштаб, розвідка, безпека. Дуже змістовна робота. Перше: бригади оборони – молодці, головні стратегічні завдання виконали, деталі зараз не час повідомляти. Друге: бригади наступу – молодці, готуємося, без деталей", - розповів Зеленський.

Він додав, що у найближчий час пріоритетами залишаються системи для захисту українського неба.

"Наші пріоритети на цей тиждень, наступний і на найближчий час загалом – додаткові системи ППО, додаткові ракети, навчання й літаки, далекобійна зброя. І це буде", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, систему ППО Patriot, яка зазнала пошкоджень під час одного з російських обстрілів, відремонтували, і тепер вона повністю в робочому стані. Крім того, Україна може розраховувати на додаткову допомогу від США, зважаючи на те, що Пентагон переоцінив обладнання, яке США передали Україні, приблизно на 3 мільярди доларів.

Щодо винищувачів для України, то це питання країни-члени НАТО мають обговорити у червні. Тим часом Норвегія і Британія передадуть Україні РСЗВ великої дальності і радари артилерійського наведення Arthur.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр нині заявила, що оборона Бахмута і передмістя виконує військові завдання і наразі українська сторона виграє час для "певних запланованих дій".