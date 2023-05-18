Цієї доби Росія завдала по Україні 36 ракетних та 23 авіаційних ударів, - Генштаб

Тим часом авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян.

Протягом доби Росія завдала 36 ракетних та 23 авіаційних ударів, а також здійснила близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби тут відбулось 17 бойових зіткнень, найгарячіші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Тим часом авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян. Також наші захисники знищили 21 крилату ракету та 7 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, три артилерійських підрозділи на вогневій позиції, зенітно-ракетний комплекс, сім станцій радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію загарбників.

За інформацією командування, ситуація на фронті станом на 18.00 18 травня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено;

та оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено; на Сіверському та Слобожанському росіяни продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом цієї доби здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Бояро-Лежачі, Павлівка, Басівка, Миропілля Сумської області, а також Стариця, Синельникове, Огірцеве, Гатище, Нестерне, Бударки на Харківщині;

та росіяни продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом цієї доби здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Бояро-Лежачі, Павлівка, Басівка, Миропілля Сумської області, а також Стариця, Синельникове, Огірцеве, Гатище, Нестерне, Бударки на Харківщині; на Куп’янському артилерійських та мінометних обстрілів загарбників зазнали населені пункти Кам’янка, Колодязне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області;

артилерійських та мінометних обстрілів загарбників зазнали населені пункти Кам’янка, Колодязне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області; на Лиманському протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське та Спірне Донецької області;

протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське та Спірне Донецької області; на Бахмутському росіяни продовжують вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. Також противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Бахмут. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Північне Донецької області;

росіяни продовжують вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. Також противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Бахмут. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Північне Донецької області; на Авдіївському окупанти провели наступальні дії у напрямку Сєверного, успіху не мали. Протягом доби завдали авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області;

окупанти провели наступальні дії у напрямку Сєверного, успіху не мали. Протягом доби завдали авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області; на Мар’їнському підрозділи Сил оборони вкотре відбили численні атаки загарбників у районі Мар’їнки. В той же час ворог продовжує знищувати населені пункти вздовж лінії зіткнення, здійснив артилерійські обстріли Красногорівки, Мар’їнки та Побєди Донецької області;

підрозділи Сил оборони вкотре відбили численні атаки загарбників у районі Мар’їнки. В той же час ворог продовжує знищувати населені пункти вздовж лінії зіткнення, здійснив артилерійські обстріли Красногорівки, Мар’їнки та Побєди Донецької області; на Шахтарському протягом доби росіяни наступальних дій не проводили. Завдали авіаційних ударів поблизу населених пунктів Золота Нива та Велика Новосілка. Обстріляли, зокрема, Вугледар, Пречистівку, Новоукраїнку та Шахтарське;

протягом доби росіяни наступальних дій не проводили. Завдали авіаційних ударів поблизу населених пунктів Золота Нива та Велика Новосілка. Обстріляли, зокрема, Вугледар, Пречистівку, Новоукраїнку та Шахтарське; на Запорізькому та Херсонському окупанти продовжує вести оборонні дії. Завдали авіаційного удару по населеному пункту Новопіль Донецької області та здійснили артобстріли населених пунктів. Серед них – Бурлацьке, Донецької області; Ольгівське, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське та Плавні Запорізької області, а також Херсон.

Нагадаємо, російська армія вночі 18 травня випустила по Україні 30 ракет морського, повітряного та наземного базування. Під час повітряної тривоги загарбники завдали удару по Хмельницькій області. Було влучання в обʼєкт інфраструктури в Хмельницькому районі. А у Київській області через падіння уламків збитих ракет пошкоджені будинки.