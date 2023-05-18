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Близько мільйона доларів із хабаря Князєву не вдалося знайти під час обшуків, — прокурор САП

Частину грошей правоохоронці вилучили у Князєва вдома, ще частину - у його робочому кабінеті. Але повну суму хабаря у розмірі 2,7 млн доларів виявити поки що не вдалося.

Близько мільйона доларів із хабаря Князєву не вдалося знайти під час обшуків, — прокурор САП
Всеволод Князєв
Фото: Фейсбук Всеволода Князєва

Правоохоронці не знайшли близько мільйона доларів із суми, переданої, за даними слідства, ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву для ухвалення потрібного рішення.

Про це повідомив у коментарі журналістам прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Омельченко у Вищій раді правосуддя.

Відповідаючи на запитання, якої суми правоохоронці недорахувалися після обшуків, Омельченко сказав: "Близько мільйона доларів як предмета неправомірної вигоди".

За словами прокурора, гроші передавалися Князєву у два етапи: 3 травня було передано 1 млн 350 тис. доларів і 15 травня - 450 тис. дол.

Наразі правоохоронці вилучили 450 тис. дол. у Князєва вдома, ще 597 тис. дол. знайшли у його робочому кабінеті. Решту грошей поки що виявити не вдалося, сказав Омельченко.

Нагадаємо, сьогодні, 18 травня, Вища рада правосуддя дала дозвіл на арешт ексголови Верховного Суду Князєва. За це рішення проголосували 14 із 21 члена ВРП. САП вже направила до суду клопотання про арешт і заставу для Князєва. 

Нещодавно ВАКС визнав законним затримання ексглави Верховного Суду Князєва детективами НАБУ. Крім того, САП звернулася до Вищої ради правосуддя щодо надання дозволу на утримання Князєва під вартою.

Ввечері 15 травня НАБУ і САП повідомили, що викрили факти корупції у Верховному Суді України, зокрема, схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями – Князєва та адвоката викрили на отриманні хабара у розмірі 2,7 млн доларів.

Над цією справою під прикриттям працювали детективи. 

Згодом Національне антикорупційне бюро виклало записи розмов, які стосуються справи про хабарництво з боку керівництва ВСУ. Тоді Пленум Верховного Суду звільнив Князєва з посади голови, а того ж дня правоохоронці повідомили йому про підозру.

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