Вища рада правосуддя дала дозвіл на арешт ексголови Верховного Суду Князєва

За це рішення проголосували 14 із 21 члена ВРП. САП вже направила до суду клопотання про арешт і заставу для Князєва.

Вища рада правосуддя (ВРП) дала дозвіл на арешт ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Тепер Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) має можливість подати клопотання до Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Під час засідання ВРП звернули увагу на пояснення Князєва щодо грошей, що були вилучені у його кабінеті. Князєв повідомив, що його кабінет не є режимно-секретним об'єктом і що туди може прийти фактично будь-хто.

"До мене на зберігання приносили гроші різні особи, навіть судді Верховного Суду. У мене в кабінеті вони просто зберігались", - повідомив Князєв.

Пізніше стало відомо, що САП вже направила до суду клопотання про арешт і заставу для Князєва.

При цьому прокурор не уточнив суму застави. Наразі про час засідання з обрання запобіжного не відомо. Водночас у САП очікують, що воно відбудеться сьогодні.

Нагадаємо, нещодавно ВАКС визнав законним затримання ексглави Верховного Суду Князєва детективами НАБУ. Крім того, САП звернулася до Вищої ради правосуддя щодо надання дозволу на утримання Князєва під вартою.

Ввечері 15 травня НАБУ і САП повідомили, що викрили факти корупції у Верховному Суді України, зокрема, схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями – Князєва та адвоката викрили на отриманні хабара у розмірі 2,7 млн доларів.

Над цією справою під прикриттям працювали детективи.

Згодом Національне антикорупційне бюро виклало записи розмов, які стосуються справи про хабарництво з боку керівництва ВСУ. Тоді Пленум Верховного Суду звільнив Князєва з посади голови, а того ж дня правоохоронці повідомили йому про підозру.