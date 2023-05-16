На записах можна почути розмову між головою Верховного суду і його довіреною особою.

Національне антикорупційне бюро виклало записи розмов, які стосуються справи про хабарництво з боку керівництва Верховного Суду України.

Записи оприлюднені пресслужбою НАБУ.

"Після отримання інформації про існування злочинного угруповання у судовій гілці влади та її вищому керівництву детективи НАБУ реалізували операцію під прикриттям. Завдяки цьому вдалося викрити та задокументувати низку епізодів злочинної діяльності", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, НАБУ оприлюднило записи розмов між адвокатом і довіреною особою голови Верховного суду, адвокатом і "акціонером". Окремо можна почути розмову між головою Верховного суду і його довіреною особою.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що голову Верховного суду викрили на отриманні хабаря 2,7 млн млн доларів за ухвалення рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго. Йдеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, яку розглядала Велика Палата ВС. Своїм рішенням вона залишила акції пов'язаним із Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому.

У справі затримали лише голову ВС, але підозру йому ще не вручили. Тривають слідчі дії, перевіряється причетність до схеми інших осіб. Крім голови ВС, затримана ще одна особа. У бізнес-групі Жеваго звинувачення відкидають.

Оскільки голова Верховного Суду Князєв уже близько 1,5 роки не має заступника, його затримання означатиме "обезголовлення" органу.