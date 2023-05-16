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Викриття голови Верховного Суду на хабарі: НАБУ оприлюднило записи розмов

На записах можна почути розмову між головою Верховного суду і його довіреною особою.

Викриття голови Верховного Суду на хабарі: НАБУ оприлюднило записи розмов
Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро виклало записи розмов, які стосуються справи про хабарництво з боку керівництва Верховного Суду України. 

Записи оприлюднені пресслужбою НАБУ.

"Після отримання інформації про існування злочинного угруповання у судовій гілці влади та її вищому керівництву детективи НАБУ реалізували операцію під прикриттям. Завдяки цьому вдалося викрити та задокументувати низку епізодів злочинної діяльності", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, НАБУ оприлюднило записи розмов між адвокатом і довіреною особою голови Верховного суду, адвокатом і "акціонером". Окремо можна почути розмову між головою Верховного суду і його довіреною особою.

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Нагадаємо, вчора стало відомо, що голову Верховного суду викрили на отриманні хабаря 2,7 млн млн доларів за ухвалення рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго. Йдеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, яку розглядала Велика Палата ВС. Своїм рішенням вона залишила акції пов'язаним із Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому. 

У справі затримали лише голову ВС, але підозру йому ще не вручили. Тривають слідчі дії, перевіряється причетність до схеми інших осіб. Крім голови ВС, затримана ще одна особа. У бізнес-групі Жеваго звинувачення відкидають. 

Оскільки голова Верховного Суду Князєв уже близько 1,5 роки не має заступника, його затримання означатиме "обезголовлення" органу. 

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