Апеляція підтвердила рішення притягнути ексчиновника Міноборони Хмельницького до відповідальності

Суд підтвердив, що ненадання або несвоєчасне надання інформації на запит НАЗК є правопорушенням, пов‘язаним з корупцією.

Київський апеляційний суд підтвердив рішення Солом’янського районного суду Києва про притягнення екскерівника Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони Богдана Хмельницького до адмінвідповідальності за правопорушення, пов‘язане з корупцією.

Про це йдеться на сайті НАЗК.

Апеляція визнала, що ненадання або несвоєчасне надання інформації на запит Нацагентства з питань запобігання корупції є правопорушенням, пов‘язаним з корупцією.

В НАЗК нагадали, що наприкінці 2022 року під час перевірки в департаменті Міноборони, який на той час очолював Хмельницький, НАЗК витребувало матеріали та аудиторський звіт процесу закупівель в умовах воєнного стану.

Хмельницький надіслав Агентству лист, в якому збрехав про відсутність такого звіту. Проте НАЗК встановило, що ексчиновник був ознайомлений під підпис із цим звітом задовго до того, як надав неправдиві відомості. Тоді Агентство склало протокол про вчинення Хмельницьким правопорушення, пов’язаного з корупцією.

"Саме приписи НАЗК у рамках цієї перевірки спонукали міністра до комплексного структурного і кадрового посилення антикорупційної роботи у Міноборони. Це відбулось задовго до того, як спалахнув сумнозвісний скандал із закупівлею продуктів харчування для війська. Той резонансний випадок виявився радше симптомом негараздів, а системна робота НАЗК із запобігання корупції спрямована якраз на стале усунення їх причин", – заявив заступник голови НАЗК Андрій Вишневський

За інформацією Агентства, НАЗК внесло Хмельницького до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення ("Реєстр корупціонерів"). Згодом ексчиновника притягнули до дисциплінарної відповідальності. Тепер реєстр доповнять рішенням суду першої інстанції, яке 5 травня набрало законної сили.

Хмельницький став відомим після скандалу із завищеними цінами на продукти харчування для військовослужбовців ЗСУ, зокрема, на яйця – по 17 грн.

Нагадаємо, на початку лютого Офіс генпрокурора повідомив про підозру ексзаступнику директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому, ексзаступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку. Хмельницькому оголосили підозру за фактом розтрати ним державних коштів та щодо забезпечення підрозділів Збройних сил неякісними бронежилетами.

Наприкінці березня суд визнав винним Богдана Хмельницького у наданні недостовірної інформації Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК).