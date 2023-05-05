Це зробило б значний внесок у розвиток спроможностей ВМС ЗСУ та стало запорукою безпеки судноплавства в Чорному та Азовському морях.

Міністр оборони Олексій Резніков закликав Німеччину долучитися до створення “морської коаліції” на підтримку України.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Олексій Резніков 4 травня провів зустріч з Генеральним інспектором Бундесверу генералом Карстеном Броєром в рамках його візиту до України. Було детально обговорено поточний стан оборонного співробітництва між Україною та Німеччиною й перспективи його розвитку.

Глава Міноборони зазначив, що західне, і, зокрема, німецьке озброєння є одним із важливих складових, що допомагають захищати українців та давати відсіч російському ворогу.

“Озброєння й техніка, яку ми отримуємо від німецьких партнерів, допомагає зберегти життя нашим воїнам на передовій, мирним українцям, вберегти від руйнувань інфраструктуру. Якість німецької техніки перевірена мною особисто. І я дякую міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу і всьому німецькому народу за допомогу, яку ми отримуємо в цей важкий для України час”, – сказав Олексій Резніков.

Міністр оборони України поінформував іноземну делегацію про досвід боротьби з ворожими БПЛА та запросив німецьку сторону до співпраці за цим напрямом.

Він також закликав німецьких друзів долучитися до створення на підтримку України “морської коаліції”, що стало б значною контрибуцією у розвиток спроможностей ВМС ЗС України та сталою запорукою безпеки судноплавства в Чорному та Азовському морях.

“Ми вже маємо “танкову коаліцію”, Рамштайн – це також коаліція. Всі вони працюють заради єдиної мети – перемоги України. Наше спільне завдання – побудувати міцну систему міжнародної безпекової архітектури, і безпека судноплавства в Чорному та Азовському морях є важливим елементом у цій системі. Вже деякі наші європейські партнери є в складі цієї коаліції. І я б дуже хотів, щоб Німеччина теж стала її частиною”, – наголосив Олексій Резніков.

Зазначається, що було також розглянуто низку практичних кроків із посилення оборонних спроможностей України за підтримки Німеччини. Зокрема, можливість розширення тренінгових програм для українських військових у ФРН.

Генерал Карстен Броєр висловив слова підтримки Україні та наголосив, що здобутий українськими захисниками досвід є важливим і для ЗС Німеччини.

“Я бачив українських воїнів під час підготовки в Німеччині, спостерігав за навчанням в Україні. Вражений їх високим рівнем професіоналізму та мотивації. Нам є чому вчитися один в одного. Вірю, що тісна взаємодія між нашими країнами сприятиме посиленню безпеки в Європі. Хочу запевнити, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно”, – зазначив генерал Карстен Броєр.

Сторони акцентували на необхідності подальшої інтенсифікації співпраці для забезпечення нагальних потреб Сил оборони України.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини вважає прийнятними операції ЗСУ на території РФ. Він зазначив, що для сторони, на яку напали, цілком прийнятно проникати на територію ворога, щоб, зокрема, перекрити йому шляхи постачання.

Також нагадаємо, з жовтня минулого року по травень цього року німецький ЗРК IRIS-T знищив 60 повітряних цілей в Україні. Наприкінці квітня на бойове чергування в Україні заступив уже другий дивізіон IRIS-T.