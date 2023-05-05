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ЦРУ бачить ознаки обміну розвідувальними даними між Китаєм і Росією

Це може поставити під питання готовність Китаю стати посередником у врегулюванні війни. 

Заступник директора з операцій Центрального розвідувального управління Девід Марлоу повідомив, що США бачать докази налагодження обміну розвідданими між Китаєм і Росією. Це може ускладнити розвідувальну підтримку України та розрахунки США щодо готовності КНР виступити посередником у війні, пише Bloomberg.

Марлоу на саміті про сучасні конфлікти в Університеті Вандербільта у Нешвіллі сказав, що є "клуб поганих хлопців". 

"Ми очікуємо, що вони обмінюються розвідданими, і іноді ми бачимо докази цього", – сказав він.

Китай заявляв про "безсторонність" у питанні війни в України, при цьому характеризуючи вторгнення Росії як "кризу". Після першо розмови між українським президентом та лідером КНР у квітні цього року Пекін оголосив, що відправить спеціального представника з питань Євразії в Україну та інші країни для поглибленого спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання війни в Україні. Ним буде Лі Хуея, який раніше обіймав посаду посла Китаю в РФ.

Пекін схиляє Україну до "політичного врегулювання" війни. Захід застерігав, що Китай може надати летальну підтримку росіянам – зброєю і боєприпасами. 

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