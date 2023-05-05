Як (не)відокремити український ринок від впливу російського кінобізнесу
Як (не)відокремити український ринок від впливу російського кінобізнесу
Очільника Одеси Труханова взяли під варту
Очільника Одеси Труханова взяли під варту
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
В Одесі ворожі дрони влучили в гуртожитки навчального закладу. На хвостовиках були написи "Zа Кремль"
В Одесі ворожі дрони влучили в гуртожитки навчального закладу. На хвостовиках були написи "Zа Кремль"
“Рятівники” за викликом: яка насправді роль ОПЗЖ у Верховній Раді?
“Рятівники” за викликом: яка насправді роль ОПЗЖ у Верховній Раді?
За минулу добу ЗСУ знищили ще 650 російських окупантів, 5 танків та 16 ворожих артсистем
За минулу добу ЗСУ знищили ще 650 російських окупантів, 5 танків та 16 ворожих артсистем
Ватикан здивований тим, що Україна та РФ не знають про мирні переговори за участі Папи Римського
Ватикан здивований тим, що Україна та РФ не знають про мирні переговори за участі Папи Римського
"Убити Путіна": Хто і навіщо атакував безпілотниками Кремль?
"Убити Путіна": Хто і навіщо атакував безпілотниками Кремль?
​Урятуватися з Маріуполя. Як маріупольський художник евакуювався з дружиною, трьома дітьми та котом Гогеном
​Урятуватися з Маріуполя. Як маріупольський художник евакуювався з дружиною, трьома дітьми та котом Гогеном
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі росіяни били з важкої артилерії по Нікополю

Люди не постраждали. 

Уночі росіяни били з важкої артилерії по Нікополю
Фото: Микола Лукашук у Telegram

Уночі 5 травня російські окупанти гатили по Нікополю Дніпропетровської області з важкої артилерії.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ДОР Микола Лукашук.

“Окупанти поцілили по оселям містян. Понівечили десять приватних будинків, господарську споруду, газогони та електромережі. Минулося без постраждалих”, – поінформував він.

Фото: Микола Лукашук у Telegram

Фото: Микола Лукашук у Telegram

В інших районах Дніпропетровщини протягом ночі без обстрілів.

“Завдяки нашим захисникам з ПвК “Схід” у ворога – мінус два БпЛА. Сили ППО збили над областю два дрони окупантів”, – додав Лукашук.

Фото: Микола Лукашук у Telegram

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, учора російські окупаційні війська двічі вдарили з артилерії по Дніпропетровській області. Люди не постраждали. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies