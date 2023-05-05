Люди не постраждали.

Уночі 5 травня російські окупанти гатили по Нікополю Дніпропетровської області з важкої артилерії.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ДОР Микола Лукашук.

“Окупанти поцілили по оселям містян. Понівечили десять приватних будинків, господарську споруду, газогони та електромережі. Минулося без постраждалих”, – поінформував він.

Фото: Микола Лукашук у Telegram

Фото: Микола Лукашук у Telegram

В інших районах Дніпропетровщини протягом ночі без обстрілів.

“Завдяки нашим захисникам з ПвК “Схід” у ворога – мінус два БпЛА. Сили ППО збили над областю два дрони окупантів”, – додав Лукашук.

Фото: Микола Лукашук у Telegram

Нагадаємо, учора російські окупаційні війська двічі вдарили з артилерії по Дніпропетровській області. Люди не постраждали.