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Поліцейські Київщини підозрюють чоловіка в переправлянні військовозобов’язаних через кордон

Загалом учасники схеми переправили до країн Європейського союзу 78 військовозобов’язаних чоловіків.

Поліцейські Київщини підозрюють чоловіка в переправлянні військовозобов’язаних через кордон
Фото: Скріншот з відео

Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який допомагав переправляти військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області

“43-річний мешканець столиці спільно із поплічниками за певну винагороду оформлювали чоловіків призовного віку, які бажали виїхати за кордон під час воєнного стану, волонтерами або перевізниками гуманітарної допомоги”, - йдеться у повідомленні. 

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“Бізнесмени” займались такою діяльністю з травня 2022 року. Вартість їх послуг становила від 1500 до 3000 доларів.

В поліції додали, що зловмисник обіцяв клієнтам вносити їхні дані до бази “Шлях”. Загалом учасники схеми переправили до країн Європейського союзу 78 військовозобов’язаних чоловіків.

Поліцейські повідомили організатору про підозру за фактом замаху на незаконне переправлення осіб через державний кордон України [ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 ККУ]. Йому загрожує ув'язнення до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Міністерство оборони відреагувало на звернення Збройних Сил України і напрацювало пропозиції змін до законодавства. Ці зміни стосуються зменшення граничного віку перебування на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

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