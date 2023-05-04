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Над Києвом збили безпілотник, - КМВА (оновлено)

В Солом’янському районі столиці пролунали вибухи і сталась пожежа.

Над Києвом збили безпілотник, - КМВА (оновлено)
Фото: t.me/Pavliuk_KSV/3284

Ввечері 4 травня, під час повітряної тривоги, в небі над Києвом збили безпілотник.

Про це повідомила пресслужба КМВА.

“Під час останньої повітряної тривоги над Києвом був зафіксований безпілотний літальний апарат. Силами і засобами протиповітряної оборони об’єкт був збитий. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань житлового фонду або інфраструктури відсутня. Інформація уточнюється”, - розповів начальник КМВА Сергій Попко.

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Оновлено 21:10: Кличко повідомив про ще одне загоряння внаслідок падіння уламків БПЛА на невеликій площі в Печерському районі. Будівлі неушкоджені, потерпілих немає.

Тим часом пожежу в 4-поверховій будівлі в Соломʼянському районі столиці локалізували. 

"Внаслідок падіння уламків БПЛА зруйновані конструкції будівлі на площі 150 м кв. Інформація щодо потерпілих уточнюється", - написав Кличко.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко написав, що в Солом’янському районі столиці пролунали вибухи і сталась пожежа. Ймовірно, причиною цього стало потрапляння уламків БпЛА.

Мер наголосив, що всі служби прямують на місце, і пообіцяв пізніше надати деталі.

Згодом Кличко додав, що у Соломʼянського районі рятувальники локалізують пожежу на площі 50 м кв.  в 4-поверховій будівлі. 

“За допомогою до медиків ніхто наразі не звертався”, - уточнив мер Києва.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 4 травня, у Києві внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників були зафіксовані  пошкодження автомобілів та дорожнього покриття.

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