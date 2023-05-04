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Міноборони пропонує зменшити граничний вік перебування призовників на військовому обліку - з 27 до 25 років

Під час воєнного стану відсутня потреба в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років, пояснили в Міністерстві.

Міноборони пропонує зменшити граничний вік перебування призовників на військовому обліку - з 27 до 25 років
Фото: Військова служба правопорядку у ЗСУ

Міністерство оборони відреагувало на звернення Збройних Сил України і напрацювало пропозиції змін до законодавства. Ці зміни стосуються зменшення граничного віку перебування на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

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"Дані зміни продиктовані тим, що під час дії правового режиму воєнного стану відсутня потреба в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років", - пояснили у відомстві.

Міноборони зазначило, що необхідність щорічного прибуття до військкоматів, зокрема, для проходження медичних оглядів, призводить до додаткових фінансових витрат, навантаження на медичних працівників та збільшення черг для проходження ВЛК. І це тоді, коли призов на строкову військову службу під час воєнного стану не здійснюють.

"По-друге, тривале перебування на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов’язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації", - додали у відомстві.

Такі зміни, зазначили в Міноборони, мають на меті лише оптимізацію процесів.

Нагадаємо, цьогоріч Кабінет Міністрів оновив правила взяття українців на військовий облік. Тепер подати дані до військкомату можна буде через "Дію", а серед жінок обовʼязковому обліку поки підлягатимуть лише медикині та фармацевтки. 

За даними МВС, на військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки не за місцем проживання торік перебувало понад три мільйони осіб.

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