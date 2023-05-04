На Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках українські бійці відбили близько 50 атак окупантів, - Генштаб

Рашисти завдали шість ракетних і 66 авіаударів по українських містах і випустили 24 ударні БпЛА "Shahed-136/131".

Російські окупанти надалі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Тут українські захисники відбили за добу близько 50 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загарбники також завдали цієї доби шість ракетних ударів по містах Краматорськ та Запоріжжя, завдали 66 авіаударів та здійснили 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах. Також рашисти застосували 24 іранські ударні БпЛА "Shahed-136/131", 18 із них вдалося знищити.

Натомість авіація Сил оборони завдала шість ударів по районах зосередження особового складу росіян. Також знищили чотири ворожі баражуючі боєприпаси "Ланцет". А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили п'ять районів зосередження живої сили, два склади боєприпасів противника та одну станцію радіоелектронної боротьби.

За інформацією командування, ситуація на фронті станом на 18.00 4 травня така:

на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено;

та ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено; на Сіверському та Слобожанському росіяни здійснили артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Єліне, Миколаївка, Іванівка, Бучки, Гремяч Чернігівської області; Уралове, Порохонь, Студенок, Шалигине, Рівне та Бояро-Лежачі, Стукалівка, Білопілля, Олексіївка, Юнаківка та Славгород Сумської області, а також Глибоке, Веселе, Вовчанські Хутори, Караїчне, Бочкове та Бударки на Харківщині. Знищено та пошкоджено приватні будинки. Є поранені серед цивільного населення;

та росіяни здійснили артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Єліне, Миколаївка, Іванівка, Бучки, Гремяч Чернігівської області; Уралове, Порохонь, Студенок, Шалигине, Рівне та Бояро-Лежачі, Стукалівка, Білопілля, Олексіївка, Юнаківка та Славгород Сумської області, а також Глибоке, Веселе, Вовчанські Хутори, Караїчне, Бочкове та Бударки на Харківщині. Знищено та пошкоджено приватні будинки. Є поранені серед цивільного населення; на Куп’янському окупанти наступальних дій не проводили. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Кам’янка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Крохмальне, Берестове Харківської області:

окупанти наступальних дій не проводили. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Кам’янка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Крохмальне, Берестове Харківської області: на Лиманському загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі південо-західної околиці Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Андріївка, Греківка, Діброва, Білогорівка Луганської області; Торське, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області;

загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі південо-західної околиці Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Андріївка, Греківка, Діброва, Білогорівка Луганської області; Торське, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області; на Бахмутському тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Богданівка та Маркове. Від ворожих обстрілів постраждали Никифорівка, Васюківка, Новомаркове, Маркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Диліївка, Залізне а також Нью-Йорк Донецької області;

тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Богданівка та Маркове. Від ворожих обстрілів постраждали Никифорівка, Васюківка, Новомаркове, Маркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Диліївка, Залізне а також Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Авдіївку, Первомайське, Нетайлове та Карлівку Донецької області;

ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Авдіївку, Первомайське, Нетайлове та Карлівку Донецької області; на Мар’їнському росіяни намагаються покращити тактичне положення. Українські бійці відбили численні ворожі атаки в районі Мар’їнки. В той же час обстрілів окупантів зазнали Красногорівка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області;

росіяни намагаються покращити тактичне положення. Українські бійці відбили численні ворожі атаки в районі Мар’їнки. В той же час обстрілів окупантів зазнали Красногорівка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області; на Шахтарському загарбники обстріляли Вугледар, Новоукраїнку, Пречистівку та Шахтарське Донецької області;

загарбники обстріляли Вугледар, Новоукраїнку, Пречистівку та Шахтарське Донецької області; на Запорізькому та Херсонському противник продовжує вести оборонні дії. Обстріляв понад 50 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новосілка та Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка та Оріхів, Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Дудчани, Зміївка, Іванівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та Херсон.

У Генштабі додали, що російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою, тож усі медичні заклади на тимчасово захопленій території переповнені пораненими окупантами.

Через це рашисти продовжують обладнувати цивільні навчальні заклади під медичні установи. Так, у населеному пункті Мирне Запорізької області спортивний зал місцевої школи росіяни облаштовують під військовий шпиталь. При цьому загарбники примушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням школи дітьми.

Нагадаємо, ворожі обстріли за минулу добу, 3 травня, пошкодили енергообладнання у семи областях, а також одну з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго. Крім того, під час виконання робіт загинули працівники "Херсонобленерго".

Тим часом директорка національної розвідки США Авріл Хейнс вважає, що Росія, швидше за все, не зможе провести "значну наступальну операцію цього року" через брак боєприпасів та живої сили. Ба більше - Росії важче підтримуватиме навіть свої скромні наступальні операції.