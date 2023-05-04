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На Харківщині колаборант отримав 13 років тюрми з конфіскацією майна

Слідство встановило, що чоловік добровільно вступив до “народної поліції” окупантів. 

На Харківщині колаборант отримав 13 років тюрми з конфіскацією майна
Фото: Офіс Генпрокурора

На Харківщині колаборант отримав 13 років тюрми з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

“За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ізюмської окружної прокуратури Харківської області суд визнав чоловіка винним у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України)”, - йдеться в повідомленні.  

Зазначається, що прокурори у суді довели, що під час окупації смт Борова місцевий мешканець добровільно зайняв посаду “чергового чергової частини” новоствореного окупантами псевдоправоохоронного органу – “народної поліції”. 

Повідомляється, що колаборант провадив контрольно-пропускний режим у так званій “поліції” та охороняв адміністративну будівлю. Під час судового засідання обвинувачений свою вину не визнав.

Йому призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у квітні на Харківщині колаборантка-“староста” одного із сіл отримала 9 років за ґратами. У червні 2022 року жінка добровільно обійняла псевдопосаду окупантів.

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