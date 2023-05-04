СБУ заявила про затримання російського “крота”, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного ворожого інформатора у результаті багатоетапної спецоперації на Миколаївщині. Зловмисником виявився мешканець Криму, який у 2014 році підтримав російських загарбників і залишився на території тимчасово окупованого півострова. Там він отримав паспорт громадянина рф і добровільно став на військовий облік країни-агресора”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що згодом на нього вийшов представник російської спецслужби з «пропозицією» щодо негласної співпраці. За вказівкою агресора перед початком повномасштабного вторгнення фігурант прибув до Миколаївської області, де проживають його родичі. На території південного регіону він мав збирати розвіддані про місця дислокації та переміщення українських військ. Для цього минулого року він мобілізувався до ЗСУ.

Перебуваючи у лавах однієї з українських військових частин, за даними СБУ, зловмисник шпигував за переміщенням бойових літаків та позиціями системи протиповітряної оборони нашої держави. Також його цікавила інформація про склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами Сил оборони.

Співробітники СБУ затримали фігуранта під час виконання ним ворожого розвідувального завдання.

За даними слідства, отримані відомості він дистанційно передавав окупантам через свою колишню дружину, яка проживає у Криму і перебуває у полі зору російської спецслужби. Для комунікації використовував анонімний месенджер.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, у березні на Миколаївщині затримали військового-зрадника, який планував вступити до лав окупантів. Чоловік також "зливав" ворогу позиції ЗСУ.