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Екскомандиру львівського “Беркуту” повідомили про нову підозру в справі Майдану

Цього разу йдеться про перевищення влади або службових повноважень, а також привласненні вогнепальної зброї.

Екскомандиру львівського “Беркуту” повідомили про нову підозру в справі Майдану
Ростислав Пацеляк
Фото: Катерина Серко

Екскомандиру львівського “Беркуту” Ростиславу Пацеляку повідомили про нову підозру в справі Євромайдану. 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

“За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора колишньому командиру батальйону міліції особливого призначення «Беркут» ГУМВС України у Львівській області повідомлено про нову підозру – в організації перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, а також привласненні вогнепальної зброї (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 262 КК України)”, - йдеться в повідомленні.

За версію слідства, підозрюваний, перевищуючи службові повноваження, 20 лютого 2014 року організував привласнення вогнепальної зброї – 10 помпових рушниць «Форт-500 М-1».

Такі дії він вчинив для приховування факту використання правоохоронцями 18 лютого 2014 року цієї вогнепальної зброї до учасників акцій протесту на вулицях Інститутській, Шовковичній та Кріпосному провулку в м. Києві. 

Зазначається, що правоохоронці здійснювали постріли в мітингувальників набоями ударно-травматичної дії та набоями, спорядженими свинцевою картеччю. В результаті цього від отриманих вогнепальних поранень загинуло 3 учасників акцій протесту, 10 – отримали вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості.

Раніше експравоохоронцю було повідомлено про підозру за обставинами організації незаконного перешкоджання акціям протесту 18 лютого 2014 року. У цьому кримінальному провадженні 24 квітня 2023 року суд взяв його під варту.

Епізоди справи Пацеляка стосуються подій на Інститутській, Грушевського та у Кріпосному провулку 18 лютого 2014 року. У справі 174 потерпілих, серед яких шестеро народних депутатів та двоє журналістів.

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