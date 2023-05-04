Ворог за добу атакував 10 областей України, – ОВА

У Київській області внаслідок атаки на території однієї з громад пошкоджено три нежитлові споруди. На щастя, жертв та постраждалих немає. Інформація уточнюється, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Чернігівській за добу росіяни провели три обстріли: із мінометів та авіації. Внаслідок авіаудару вночі по Іванівці Новгород-Сіверського району загинула людина, пошкоджено два приватні будинки.

У Сумській вночі та зранку ворог здійснив 17 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 108 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Юнаківської, Миропільської, Білопільської, Краснопільської, Хотінської, Зноб-Новгородської, Середино-Будської, Шалигинської, Есманської громад. Вчора протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 67 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Миропільської, Юнаківської, Зноб-Новгородської, Білопільської,Ворожбянської, Середино-Будської громад.

У Запорізькій ворог завдав 112 ударів по 20 населених пунктах: Оріхову, Гуляйполю, Степногірську, Юрківці, Малинівці, Кам'янському (один ракетний удар, три авіаційних, пʼять атак з БПЛА, один з ракетної системи залпового вогню та 101 артобстріл). Бив по цивільній інфраструктурі: житлових будинках, об'єктах життєзабезпечення, соціальним закладам. Без електроенергії поки залишилася Степногірська громада. У лікарні перебуває чоловік 1951 р.н., який отримав поранення під час атаки на Степногірськ.

У Дніпропетровській вночi росiйська армiя атакувала Нiкополь артилерією та дронами. Постраждав 32-рiчний чоловiк. Вiн у лiкарнi. У мiстi пошкодженi 11 приватних будинків та девʼять господарських споруд, газогiн та лiнiя електропередач.Є руйнування на одному з промислових пiдприємств, пожежу рятувальники вже загасили. Два артилерійські обстріли за день пережив вчора Нікополь. Постраждала 86-річна жінка. Пошкоджені 13 приватних будинків. Один з них зайнявся, рятувальники вогонь загасили. Дві господарські споруди вщент зруйновані, девʼять – понівечені. Ворожі снаряди також побили два медзаклади, сонячні панелі, лінії електропередач, авто.

У Луганській Макіївка і Білогорівка минулої доби опинилися під артилерійським ураженням з боку росіян. За добу противник здійснив 103 обстріли (446 снарядів) по позиціях наших військ, мінометних – 45, РСЗВ – 12, артилерійських – 33, танкових – девʼять, БПЛА – три, авіаційний – один.

У Харківській на Слобожанському напрямку з артилерії та мінометів ворог обстріляв населені пункти Сотницький Козачок, Гур’їв Козачок, Баранівка, Червона Зоря, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори та Миколаївка. На Куп’янському напрямку обстрілів противника зазнали Тополі, Кам’янка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Крохмальне та Берестове. Внаслідок обстрілу с. Бочкове Чугуївського району пошкоджено приватний житловий будинок. У с. Вільхуватка Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння. Вчора під час дообстеження ЛЕП у с. Гракове Чугуївського району стався вибух невідомого вибухонебезпечного предмету. Зазнали поранень два піротехніки ДСНС, один сапер 31 року від отриманих травм помер у лікарні. Вчора біля села Погонівка Ізюмського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор МТЗ-82. 58-річний водій госпіталізований з чисельними травмами. Трактор підірвався, коли проїжджав біля поля на грунтовій дорозі.

У Донецькій минулої доби росіяни обстріляли 19 населених пунктів: Авдіївку, Бахмут, Костянтинівку, Курахове, Торецьк, Часів Яр, Велику Новосілку, Зарічне, Нью-Йорк, Веселий Гай, Времівку, Ганнівку, Нетайлове, Новоукраїнку, Уманське, Успенівку, Хромове, Шахтарське, Краматорськ. Пошкоджено об’єктів 61 житловий будинок (з них 11 – багатоквартирних), цехи ПрАТ "АКХЗ", цех автотранспортного підприємства, пʼять цивільних автомобілів, два гаражі, будівля колишньої стоматології, дві господарських споруди, непрацююча заправна станція, приміщення бази будматеріалів, водний трубопровід Курахівської ТЕС, складське приміщення Курахівської ТЕС, газова труба, місцевий водогін, два навчальні корпуси Краматорського коледжу. За добу по області: двоє загиблих, девʼять поранених.

Уночі по Одесі ворог спрямував атаку 15 Shahed-131/136, 12 з яких знищено силами протиповітряної оборони і мобільних вогневих груп. Три дрони вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси. Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали. Інформація щодо наслідків уточнюється.

У Херсонській ворог протягом дня нещадно атакував обласний центр, гатив по місцях, де знаходиться найбільше людей. Троє людей загинули під час обстрілу "Епіцентру", двоє – привокзальної площі, четверо – магазина АТБ, один чоловік – загинув у власній автівці біля залізничного переїзду, четверо – у житлових кварталах міста, ще троє – це енергетики, яких росіяни вбили, коли вони працювали біля Степанівки. Щодо поранених, то пʼятеро людей травмовані під час обстрілу "Епіцентру", 30 – АТБ, вісім – залізничного вокзалу та привокзальної площі, двоє – житлових кварталів міста. За добу противник здійснив 98 обстрілів (539 снарядів): РСЗВ – вісім, артилерійських – 38, мінометних – 39, танкових – пʼять, БПЛА – сім, авіаційних – один. По Херсону противник здійснив 16 обстрілів (82 снаряди): РСЗВ – пʼять, артилерійських – сім, мінометних – три, танкових – один. Залізничний вокзал, домівки містян, гіпермаркет "Епіцентр", магазин АТБ, автозаправка, житлові квартали – це все цілі російських терористів у Херсоні. Вчора рашисти поцілили у райони 30 населених пунктів області. У Токарівці на подвірʼї власного будинку загинув 47-річний чоловік, в Іванівці – поранено 61-річного місцевого жителя. Російська авіація атакувала Кізомис Білозерської громади. Ворог випустив по населеному пункту три керовані авіабомби. Через атаку вщент зруйновано три житлові будинки та пошкоджено газопровід. За добу по оьласті 23 людей загинули, 46 (з них дві – дитини) дістали поранення.

Нагадаємо, цієї ночі Росія вчинила чергову повітряну атаку. Захисники збили 18 із безпілотників.