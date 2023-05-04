Росія влаштувала "атаку" дронів на Кремль для ширшої мобілізації суспільства, − ISW

РФ організувала цей інцидент безпосередньо перед 9 травням, щоб представити війну як екзистенціальну для внутрішньої аудиторії.

Росія, ймовірно, влаштувала "атаку" дронів на Кремль, намагаючись донести війну до російської внутрішньої аудиторії та створити умови для ширшої мобілізації суспільства.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

“За кількома ознаками можна стверджувати, що удар організували зсередини і він був цілеспрямованим”, − зазначають аналітики.

Російська влада нещодавно посилила внутрішню протиповітряну оборону Росії, зокрема у межах самої Москви, і тому вкрай малоймовірно, що два безпілотники могли пробити кілька шарів ППО та підірватися або бути збитими просто “над серцем Кремля” так, аби забезпечити вражаючі фото, гарно захоплені камерою.

Геолокаційні зображення за січень 2023 року показують, що російська влада розміщує системи протиповітряної оборони “Панцир” під Москвою для створення кіл ППО навколо міста.

Удар, який не був би виявлений і знищений такими засобами протиповітряної оборони і зумів вразити таку важливу ціль, як Кремлівський Сенатський палац, став би “значним конфузом для Росії”.

Негайна, узгоджена та скоординована реакція Кремля на інцидент свідчить про те, що напад підготували всередині країни таким чином, що його передбачувані політичні наслідки переважують “скрутне становище”.

Кремль негайно звинуватив Україну у здійсненні теракту, і російські офіційні відповіді швидко згуртувалися навколо цього звинувачення.

“Якби атака безпілотників не була внутрішньою дією, це було б несподіванкою. Цілком імовірно, що офіційна відповідь Росії спочатку була б більш неорганізованою, оскільки російські чиновники намагалися створити послідовний наратив і компенсувати риторичні наслідки явного інформаційного збентеження”, − зазначили в ISW.

Зокрема, Кремль не зміг дати своєчасну та послідовну інформаційну відповідь на інші військові приниження, які він не організував, включно з падінням Балаклії та Херсона у вересні та листопаді 2022 року.

Швидка та послідовна презентація офіційного російського наративу навколо удару свідчить про те, що Росія влаштувала цей інцидент безпосередньо перед 9 травням, щоб представити війну як екзистенціальну для внутрішньої аудиторії.

Нагадаємо, у ніч на 3 травня у Москві "зафіксували" спробу удару безпілотників по кремлівській резиденції Путіна. РФ заявила про спробу замаху на Володимира Путіна.

Згодом радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що "атака" дронів на Кремль, у якій росіяни звинувачують Україну, може свідчити про підготовку Москвою масштабного терористичного акту. А держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що бачив інформацію російської сторони про ймовірну атаку українських безпілотників на Кремль, але він "не може її підтвердити".

Президент Володимир Зеленський заперечив, що Україна причетна до атаки безпілотників на Кремль.

Більше про "атаку" на Кремль читайте у матеріалі Lb.ua "Убити Путіна": Хто і навіщо атакував безпілотниками Кремль?".