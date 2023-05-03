"Атака" дронів на Кремль може свідчити про підготовку росіянами масштабного теракту, - Подоляк

"Атака" дронів на Кремль, в якій росіяни звинувачують Україну, може свідчити про підготовку Москвою масштабного терористичного акту.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter.

"Щодо дронів над Кремлем. Все передбачувано... Росія очевидно готує масштабний терористичний акт. Тому спочатку затримує в Криму велику групу нібито диверсантів. А потім демонструє "дрони над Кремлем", - зазначив Подоляк.

Він наголосив, що Україна веде виключно оборонну війну і подібні "атаки" на об'єкти на території РФ не вирішують жодного військового завдання. Але, водночас, для Москви такі дії стали б основою виправдання ударів по мирних українцях.

"По-друге, ми з інтересом спостерігаємо за зростанням казусів та ексцесів, що відбуваються в різних куточках Росії. Поява невідомих БПЛА на енергетичних об'єктах чи території Кремля можуть свідчити про підпільну роботу місцевих сил опору. Як відомо, дрони можна купити у будь-якому військторгу", - зазначив радник керівника ОП.

За його словами, втрата силового контролю над країною з боку Путіна та його поплічників очевидна. Тому "щось у Росії точно відбувається, але точно без дронів України над Кремлем".

Нагадаємо, що як заявили російські ЗМІ, минулої ночі була спроба завдання удару безпілотниками по кремлівській резиденції президента РФ.