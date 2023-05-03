Росіяни завозять на окуповані території представників криміналітету, - Маляр

Російські окупанти масово завозять на захоплені території України представників криміналітету, яких використовують у провокаціях щодо місцевого населення.

Про це повідомляє у Телеграм заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона зазначила, що незаконна "влада" навмисно загострює криміногенну обстановку на тимчасово окупованих територіях. Для цього завозять підготовлених провокаторів, які здебільшого мають кримінальне минуле.

Криміналітет провокує місцевих жителів, щоб розпочати гострий конфлікт у громадському місці. Зрештою це переростає у побиття українців, які незгодні з окупаційним режимом. Крім того, так звані "слідчі органи" приймають рішення виключно на користь проросійських провокаторів.

"Зокрема, більшість масових бійок, у населеному пункті Стрілкове Херсонської області, в результаті яких громадяни отримали значні тілесні ушкодження, “слідчими” класифіковані як такі, що не мають складу злочину, а винних російських провокаторів не можна притягнути до кримінальної відповідальності", - зазначає Маляр.

Нагадаємо, що російські загарбники збільшили кількість мобільних блокпостів в окупованому Бердянську (Запорізька область).