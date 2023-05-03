СБУ затримала киянина, який на початку повномасштабного вторгнення збирав для ворога інформацію про Сили оборони

Намагаючись уникнути відповідальності, фігурант мобілізувався до лав одного з підрозділів ЗСУ, який задіяний на Авдіївському напрямку.

СБУ затримала зрадника, який надсилав у російський Телеграм-бот розвіддані про оборону Києва.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Служба безпеки викрила ще одного поплічника агресора у результаті спецоперації у Києві та Донецькій області. Зловмисником виявився мешканець столиці, який на початку повномасштабного вторгнення збирав для ворога інформацію про місця базування Сил оборони у місті. Для цього об’їжджав вулиці та вивчав обстановку поблизу українських військових об’єктів”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що отримані відомості він надсилав через підконтрольний російській спецслужбі чат-бот у месенджері Телеграм. Згодом, намагаючись уникнути відповідальності, фігурант мобілізувався до лав одного з підрозділів ЗСУ, який задіяний на Авдіївському напрямку.

Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, поетапно задокументували злочинну діяльність і затримали його в одному з фронтових міст регіону.

Під час обшуків у затриманого виявлено мобільний телефон з доказами передачі агресору закритих відомостей.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Заходи з викриття зрадника проводили кіберфахівці СБУ за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила, що житель звільненого Лимана здавав ворогу позиції Сил оборони. Йому загрожує до 15 років тюрми.