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На Сумщині без світла залишились понад 4 тисячі абонентів внаслідок ворожих ударів авіабомбами, - “Укренерго”

Артобстрілами також пошкоджені розподільчі мережі в Чернігівській, Харківській, Донецькій областях.

На Сумщині без світла залишились понад 4 тисячі абонентів внаслідок ворожих ударів авіабомбами, - “Укренерго”
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Герман Галущенко

На Сумщині без світла залишились понад 4 тисячі абонентів внаслідок ворожих ударів авіабомбами. 

Про це повідомляє НЕК “Укренерго”

“В східних областях ворог знову завдав пошкоджень в мережах обленерго. На Сумщині двома авіабомбами прицільно знищено один з об’єктів розподільчих електромереж, без світла залишилось понад 4 тисячі абонентів. Артобстрілами також пошкоджені розподільчі мережі в Чернігівській, Харківській, Донецькій областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтні роботи”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що водночас ремонтні роботи продовжуються на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак. Відновлення рівня надійності енергопостачання, який був до масованих обстрілів, потребує багато ресурсу та часу.

Також повідомляється, що станом на 3 травня виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Сонячна погода та водопілля сприяють активній роботі гідроелектростанцій та електростанцій з відновлюваних джерел енергії. Це допомагає компенсувати зменшення частки теплових та атомних електростанцій, що виникло через початок літніх ремонтних кампаній.

Триває експорт електроенергії у Молдову. Польща через зниження споживання під час тривалих свят додаткової електроенергії не потребує. Імпорту електроенергії в Україну наразі не відбувається.

Нагадаємо, вночі і зранку 3 квітня ворог здійснив два обстріли прикордоння Сумської області. Люди не постраждали.

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