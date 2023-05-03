За квітень комісія Мінкультури повернула у користування держави третину майна Києво-Печерської лаври

Лише за останні два дні Комісія передала у користування Заповідника 16 корпусів-пам’яток як Національного, так і місцевого значення.

За квітень комісія Міністерства культури та інформаційної політики України повернула у користування держави третину майна Києво-Печерської лаври, що перебувало в безоплатному користуванні УПЦ МП.

Про повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

“Комісія МКІП в Лаврі продовжує свою роботу. У підсумку проведеної роботи за квітень у користування держави було повернуто третину від всієї кількості майна, що перебували в безоплатному користуванні УПЦ МП. Лише за останні два дні Комісія передала у користування Заповідника 16 корпусів-пам’яток як Національного, так і місцевого значення”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом серед пам'яток, в яких було проведено огляд: Келії Гостинного двору, Будинок господарський, Лікарня гостинного двору з церквою Богородиці Всіх скорботних радість, Келії гостинного двору, Келії Гостинного двору, Келії Гостинного, Сторожка Гостинного двору, Галерея на Ближніх печерах та Дзвіниця на Ближніх печерах, Вхід до Галереї Ближніх печер, корпуси які є комплексом споруд Галереї від Ближніх до Дальніх печер, підпірна стіна Дебоскета, Ротонда підпірної стіни Дебоскета, лікарня з церквою, Водонапірна вежа та інші.

Нагадаємо, станом на кінець квітня комісія у Києво-Печерській лаврі обстежила 11 зі 79 об'єктів заповідника.

Раніше Господарський суд Києва постановив забезпечити безперешкодну роботу державної комісії в Києво-Печерській лаврі.

До цього у Києво-Печерській лаврі сталися сутички між правоохоронцями та представниками УПЦ МП. Поліція затримала чотирьох осіб. Їм повідомили про підозру в хуліганстві. Це двоє жінок, 1986 та 1984 років народження, та двоє чоловіків, 1983 та 2001 років народження.

Раніше міністр культури повідомив, що в Києво-Печерській Лаврі після користування УПЦ МП історична будівля стала непридатною для користування. Комісія МКІП зафіксувала аварійний стан приміщення, непридатний для експлуатації та такий, що має явні ознаки руйнування.