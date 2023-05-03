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РФ говорить про нарощення виробництва ракет, аби подолати страх через український контрнаступ, − ISW

Державна корпорація “Тактичні ракети” нібито "успішно починає серійне виробництво ракет".

РФ говорить про нарощення виробництва ракет, аби подолати страх через український контрнаступ, − ISW
Фото: EPA/UPG

Росія говорить про нарощення виробництва ракет, аби подолати страх через український контрнаступ.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що “російська оборонно-промислова база (ОПБ) нарощує виробництво високоточних ракет для використання проти України”.

За його словами, державна корпорація “Тактичні ракети” успішно починає серійне виробництво ракет і розробить плани незабаром подвоїти поточний обсяг виробництва.

“Акцент Шойгу на виробництві високоточних ракет узгоджується зі зміною риторики Міністерства оборони Росії, яка зосереджується на використанні Росією високоточних ракет для ударів по об’єктах військової інфраструктури в тилових районах України”, − зазначили аналітики.

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Росія хоче “виглядати проактивною та демонстративною позитивною” на тлі зростання занепокоєння в російському інформаційному просторі щодо можливого українського контрнаступу.

Нагадаємо, британська військова розвідка заявила, що в останіх обстрілах України Росія використала менше крилатих ракет. Це свідчить про те, що окупанти намагаються відновити запаси цього озброєння.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що окупанти накопичують ракети для зриву наступальної операції українських військ.

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