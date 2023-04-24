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Росіяни накопичують ракети для зриву українського наступу, - Буданов

Планують бити по угрупованнях військ.

Росіяни накопичують ракети для зриву українського наступу, - Буданов
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов
Фото: надано пресслужбою

Окупанти накопичують ракети для зриву наступальної операції українських військ.

Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав в інтерв'ю "РБК-Україна". 

"Здебільшого вони будуть бити по угрупованнях військ, які будуть формуватися", – заявив він.

Буданов також розповів, чи готуються окупанти відновити масовані атаки по об'єктах української критичної інфраструктури з настанням осені.

"До осені, якщо вони не будуть витрачати жодної ракети, у них буде певна кількість ракет – менше, ніж та, з якою вони входили в ці ракетні атаки – але досить значна. Але цього не станеться, тому що вони планують використовувати ці ракети зараз", – наголосив Буданов.

Зазначимо, що останній великий обстріл України з боку РФ був у березні 2023 року. Після цього окупанти били в основному по прифронтових населених пунктах, прикордонню або використовували для атак дрони.

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Нагадаємо, що за оцінкою речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Росія до осені не зможе відновити й третину ракетного потенціалу, який мала на початку повномасштабного вторгнення до України.

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що запас ворожих ракет близький до критичного, однак не виключені нові обстріли.

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