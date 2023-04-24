Прем'єрка Естонії заявила, що гібридний трибунал дозволить Путіну уникнути відповідальності за злочин агресії

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що створення гібридного трибуналу дозволить президентові РФ Володимирові Путіну, главі російському МЗС Сергієві Лаврову та іншим уникнути відповідальності за злочин агресії проти України.

Про це Каллас заявила на спільній із Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Житомирі 24 квітня.

"Ми пройшли довгий шлях - майже пів року майже ніхто не був готовий публічно підтримати ідею спеціального трибуналу щодо злочину агресії", - зауважила прем'єрка Естонії.

Вона зазначила, що підтримує створення міжнародного трибуналу з розслідування злочину агресії.

"Воєнні злочини можуть розглядатися Міжнародним кримінальним судом і судами в Україні, бо це тут вони скоювалися. Якщо ж говорити про злочин агресії - це злочин лідерів. Я юрист за освітою і можу сказати, що будь-який гібридний трибунал дозволить Путіну, Лаврову й іншим уникнути відповідальності. Злочин агресії – це злочин, який скоюють лідери і саме їх треба притягнути до відповідальності за цей злочин", – наголосила Каллас.

Вона зазначила, що активно виступає за міжнародний трибунал "у дуже чіткому форматі, який дозволить притягнути до відповідальності лідерів Росії, тих хто ухвалив рішення атакувати Україну".

"Без притягнення до відповідальності лідерів не буде жодних перемог", - вважає глава естонського уряду. Каллас також додала, що "ми допоможемо зробити так, що не буде безкарності, не буде імунітету за злочини росіян, у тому числі за злочин агресії".

"Притягнення до відповідальності російських лідерів за геноцид, за злочини проти людяності - це і є мета. Ми можемо продемонструвати, що депортація була злочином цього режиму, як і напад на український народ. Злочини без покарання заохотять нові звірства", вважає прем'єрка Естонії.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Захід схиляється до варіанту гібридного трибуналу над винними у злочині агресії проти України.

Раніше підтримав створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії РФ проти українців Державний департамент США.