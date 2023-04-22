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Росіяни стали допитувати громадян Фінляндії на кордоні після вступу країни до НАТО, - ЗМІ

Зокрема, російські прикордонники намагаються знайти зв'язки цивільних громадян із фінською армією.

Росіяни стали допитувати громадян Фінляндії на кордоні після вступу країни до НАТО, - ЗМІ
Ілюстративне фото: фінсько-російський кордон
Фото: Вікіпедія

Громадян Фінляндії тепер стали уважніше допитувати на російському кордоні. 

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на фінську національну телерадіокомпанію Yle. 

Видання пише, що допити розпочалися після вступу Фінляндії до НАТО.

Громадянина Фінляндії відвели до головної будівлі російського прикордонного пункту, де його допитував росіянин у цивільному одязі. Особливо він цікавився зв'язками мандрівника зі Збройними силами Фінляндії.

"Запитували про військові речі, такі як звання, місце служби в армії і чи є в мене знайомі у фінській армії", - розповів громадянин Фінляндії.

Видання пише про допит чотирьох фінів на кордоні з РФ. Крім військової інформації, росіяни також хотіли з'ясувати дані мобільних телефонів, питали, які у фінів контакти з Росією і що вони роблять, коли відвідують РФ.

Раніше повідомлялось, що у Фінляндії стартувала підготовка до будівництва основної ділянки паркану на кордоні з Росією. До кінця 2026 року він має охопити близько 200 кілометрів найважливіших ділянок кордону.

Нагадаємо, на початку квітня Фінляндія офіційно стала членом НАТО. Країна стала вже 31-ю державою-членом організації.

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