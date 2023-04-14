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У Фінляндії стартувала підготовка до будівництва основної ділянки паркану на кордоні з Росією

До кінця 2026 року він має охопити близько 200 кілометрів найважливіших ділянок кордону.

У Фінляндії стартувала підготовка до будівництва основної ділянки паркану на кордоні з Росією
Фото: wikipedia.org

У Фінляндії почали готуватися до будівництва основної ділянки паркану на кордоні з Росією, повідомляє Reuters.

До кінця 2026 року паркан, виготовлений зі сталевої сітки, повинен охопити близько 200 кілометрів (125 миль) найважливіших ділянок кордону. Керівник проєкту Ісмо Куркі заявив, що хоча огорожа не призначена для протидії вторгненню, однак матиме обладнання для спостереження.

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Тим часом на кордоні завдовжки 1300 км досі не було помічено активності людини. У 2022-му Фінляндія зафіксувала там лише 30 незаконних переходів, тоді як російські прикордонники запобігли близько 800 спробам в'їзду до Фінляндії, повідомила фінська прикордонна служба.

Бригадний генерал прикордонної охорони Фінляндії Ярі Толппанен зазначив, що його держава повинна мати більш надійний і незалежніший прикордонний контроль. "Фінляндія має менше залежати від російського прикордонного контролю", - зауважив Толппанен.

Досі на фінсько-російському кордоні стояв низький паркан із дроту, призначений для стримування великої рогатої худоби та інших домашніх тварин, але не для людей.

Новий же паркан матиме висоту 3 метри, обмотаний колючим дротом. Проєкт вартує приблизно 380 мільйонів євро.

"Більшість (прикордонної зони) дуже віддалена і дуже важкодоступна. Ми зводимо цільові райони, до яких можна дістатися автомобілем і де велика ймовірність великомасштабної нелегальної імміграції", - додав бригадний генерал прикордонної охорони Фінляндії.

Нагадаємо, у лютому стадо відомо, що протягом найближчих кількох років уздовж фінсько-російського кордону зведуть 200-кілометровий паркан.

На початку квітня Фінляндія офіційно стала членом Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

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