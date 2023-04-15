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Глава Міноборони Данії заявив, що дуже скоро вдасться відправити в Україну відновлені танки Leopard 1

Поульсен відвідав завод, де переобладнують військову техніку.

Глава Міноборони Данії заявив, що дуже скоро вдасться відправити в Україну відновлені танки Leopard 1
Фото: Міноборони Данії

Данська компанія Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) завершує переобладнувати танки Leopard 1 для України.

Про це повідомив виконувач обов'язків міністра оборони Троельс Лунд Поульсен, йдеться на сайті данського Міноборони.

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Поульсен відвідав FFG у Фленсбурзі разом із членами комітету з оборони та Ради із зовнішньої політики. Компанія відповідає за переобладнання колишніх данських танків Leopard 1, які незабаром вирушать до України.

"Я дуже радий можливості запросити парламентських політиків на FFG, щоб вони також могли побачити, як далеко ми просунулися в процесі відновлення танків Leopard 1. І ми сподіваємося, що зможемо відправити його в Україну дуже скоро", — сказав Поульсен.

Данія запустила проєкт з ремонту великої кількості танків Leopard 1A5 спільно з Нідерландами та Німеччиною на початку лютого цього року. Найперше планують продовжувати постачати танки двом батальйонам, це приблизно 80 танків, які мають доставити у найближчі місяці. Очікується, що перші танки будуть готові для українських навчань у найближчі тижні.

В межах проекту Україні також запропонують навчання з експлуатації танків, а також запасні частини та боєкомплект.

Нагадаємо, Україна отримає від Данії артилерійські установки Ceasar та перші танки Leopard 1. У березні стало відомо, що Данія виділяє нашій державі ще один пакет військової допомоги.

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