У Японії під час виступу прем'єра Кісіди пролунав вибух, главу уряду евакуювали

Зловмисника, який кинув щось схоже на димову шашку, затримали.

У Японії під час виступу прем'єр-міністра Фуміо Кісіди пролунав вибух, повідомляє Kyodo News.

Кісіда не постраждав - після інциденту співробітники поліції безпеки відвели його до припаркованої машини та відвезли до штаб-квартири поліції префектури Вакаяма.

Про потерпілих інформація не надходила.

Правоохоронці затримали 24-річного чоловіка з префектури Хьоґо. Очевидці розповіли, що бачили предмет, схожий на димову шашку. Зловмисник кинув її у натовп, пролунав вибух і почалася паніка. Присутні кинули врозтіч.

Фото: Kyodo News

Високопосадовець уряду Японії заявив, що поліція розслідує мотиви підозрюваного, і закликав правоохоронці забезпечити захист VIP-персон.

У різкій промові в іншому місці японський прем'єр наголосив, що сказав, що не можна допустити, аби цей інцидент вплинув на виборчий процес. "Разом із усіма вами ми маємо продовжити вибори", - сказав Кісіда.

Нагадаємо, правляча Ліберально-демократична партія прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди перемогла на кількох місцевих виборах, які проходять у межах загальнонаціональних.

Торік колишній прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе помер у лікарні після ранкового замаху.