Президент США Джо Байден відвідає західне графство Мейо в п'ятницю в останній день свого візиту до Ірландії.
Про це пише BBC.
Байден має зв’язки з цим округом через свого прадіда Едварда Блюїта.
У п'ятницю ввечері президент має виступити на святкуванні свого повернення додому біля собору Святого Муредаха в місті Балліна.
Очікується, що до заходу долучиться майже 20 тисяч людей. Президенту мають подарувати цеглину з каміна, яка є останнім уцілілим фрагментом його родинного будинку в місті.
Мер Балліни Марк Даффі сказав, що люди з нетерпінням чекали прибуття президента.
Байден зробить кілька зупинок по дорозі до Балліни, зокрема у храмі Нок в окрузі – місці паломництва католиків. Президент також відвідає Центр спадщини Норт-Мейо.
У четвер американський президент зустрівся зі своїм ірландським колегою Майклом Хіггінсом у його офіційній резиденції, а потім відвідав державну вечерю в Дублінському замку.
У п'ятницю ввечері він повернеться до Сполучених Штатів.
Нагадаємо, це перша поїздка президента США в регіон з 2013 року. Візит відбувся в 25-у річницю підписання Белфастської угоди, що поклала край тридцятирічному конфлікту стосовно обʼєднання з Ірландією.