Президент США відвідає західне графство Мейо, з яким має зв'язки через прадіда.

Президент США Джо Байден відвідає західне графство Мейо в п'ятницю в останній день свого візиту до Ірландії.

Про це пише BBC.

Байден має зв’язки з цим округом через свого прадіда Едварда Блюїта.

У п'ятницю ввечері президент має виступити на святкуванні свого повернення додому біля собору Святого Муредаха в місті Балліна.

Очікується, що до заходу долучиться майже 20 тисяч людей. Президенту мають подарувати цеглину з каміна, яка є останнім уцілілим фрагментом його родинного будинку в місті.

Мер Балліни Марк Даффі сказав, що люди з нетерпінням чекали прибуття президента.

Байден зробить кілька зупинок по дорозі до Балліни, зокрема у храмі Нок в окрузі – місці паломництва католиків. Президент також відвідає Центр спадщини Норт-Мейо.

У четвер американський президент зустрівся зі своїм ірландським колегою Майклом Хіггінсом у його офіційній резиденції, а потім відвідав державну вечерю в Дублінському замку.

Фото: EPA/UPG Байден відвідав банкет у Дублінському замку

У п'ятницю ввечері він повернеться до Сполучених Штатів.

Нагадаємо, це перша поїздка президента США в регіон з 2013 року. Візит відбувся в 25-у річницю підписання Белфастської угоди, що поклала край тридцятирічному конфлікту стосовно обʼєднання з Ірландією.