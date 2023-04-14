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Байден завершує сьогодні свій візит до Ірландії

Президент США відвідає західне графство Мейо, з яким має зв'язки через прадіда.

Байден завершує сьогодні свій візит до Ірландії
Байден відвідує банкет у Дублінському замку
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден відвідає західне графство Мейо в п'ятницю в останній день свого візиту до Ірландії.

Про це пише BBC.

Байден має зв’язки з цим округом через свого прадіда Едварда Блюїта.

У п'ятницю ввечері президент має виступити на святкуванні свого повернення додому біля собору Святого Муредаха в місті Балліна.

Очікується, що до заходу долучиться майже 20 тисяч людей. Президенту мають подарувати цеглину з каміна, яка є останнім уцілілим фрагментом його родинного будинку в місті.

Мер Балліни Марк Даффі сказав, що люди з нетерпінням чекали прибуття президента.

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Байден зробить кілька зупинок по дорозі до Балліни, зокрема у храмі Нок в окрузі – місці паломництва католиків. Президент також відвідає Центр спадщини Норт-Мейо. 

У четвер американський президент зустрівся зі своїм ірландським колегою Майклом Хіггінсом у його офіційній резиденції, а потім відвідав державну вечерю в Дублінському замку.

Байден відвідав банкет у Дублінському замку
Фото: EPA/UPG
Байден відвідав банкет у Дублінському замку

У п'ятницю ввечері він повернеться до Сполучених Штатів.

Нагадаємо, це перша поїздка президента США в регіон з 2013 року. Візит відбувся в 25-у річницю підписання Белфастської угоди, що поклала край тридцятирічному конфлікту стосовно обʼєднання з Ірландією.

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