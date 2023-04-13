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Слідчі встановили особу головного підозрюваного, який оприлюднив секретні документи Пентагону

Це 21-річний нацгвардієць ВПС.

Слідчі встановили особу головного підозрюваного, який оприлюднив секретні документи Пентагону, повідомляє The Washington Post.

Це службовець Національної гвардії ВПС штату Массачусетс Джек Тейшейра. Джерела видання зазначили, що він наразі не був заарештований, а слідчі продовжують збирати докази.

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Тейшейра був молодшим військовим, але мав доступ до конфіденційної інформації, будучи ІТ-фахівцем. 

Як повідомляє The New York Times, підозрюваний заснував невеликий ігровий онлайн-чат, куди за останні декілька місяців потрапило чимало секретних документів американської розвідки.

Тейшейра курував приватну онлайн-групу під назвою Thug Shaker Central, де об'єдналося орієнтовно 20-30 осіб, котрі виявляють зацікавлення зброєю, расистськими онлайн-мемами та відеоіграми.

Федеральні слідчі декілька днів розшукували зловмисника, але не впізнали ні Тейшейру, ні когось ще як підозрюваних. А ФБР відмовилося від коментарів.

Видання поспілкувалося з чотирма членами Thug Shaker Central. Один із них сказав, що знає людину, яка "злила" інформацію, як мінімум три роки і зустрічався з нею особисто. Друзі описали цю особу як старшу, ніж більшість членів групи.

The Times також встановила за допомогою повідомлень у соцмережах та військових записів, що Тейшейра зарахований до 102 розвідувального крила Національної гвардії Массачусетса. Повідомлення на офіційній сторінці підрозділу у Facebook вітали льотчика Тейшейру та його колег із підвищенням до льотчика першого класу у липні 2022 року.

Нагадаємо, газета Washington Post писала, що за витоком військових документів США може стояти молодий працівник американської військової бази з расистськими та антиурядовими поглядами, який прагнув справити враження на приятелів в Інтернет-чаті. 

Днями координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що деякі із “злитих” секретних військових документів є підробленими. Наразі у Білому домі триває розслідування інциденту.

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