Війна Росії проти України має трагічні наслідки для глобальної економіки, - глава МВФ

В останньому огляді Фонду WEO прогнозується глобальне зростання не вище 2,8%, а впродовж наступних п’яти років – близько 3%.

Розв’язана Росією війна проти України має трагічні наслідки для всієї глобальної економіки, оскільки створює вкрай негативні меседжі для взаємодії, а також має конкретний вплив на безпеку поставок.

Про це заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, передає Укрінформ.

"Вторгнення росії в Україну – це не лише трагедія для українського народу, це трагедія для світової спільноти, бо це надсилає меседж про те, що витрати на оборону мають зрости, а дивіденд від миру зникає",- зазначила глава Фонду.

Вона підкреслила, що світ більше не може сприймати мир як належне. За її словами, у такій ситуації зникає геополітична надійність, що також несе негативний вплив на економіку.

Водночас, за словами Георгієвої, світ продовжує відчувати наслідки COVID-19, які вплинули передусім на безпеку ланцюгів поставок. Крім того, зберігається вплив глобалізації, яка пішла на користь далеко не всім.

Це стало причинами нинішньої ситуації, коли глобальна економіка, хоч і не впала у рецесію, однак, за словами Георгієвої, перебуває у одній із найслабших фаз розвитку. У цьому зв’язку очільниця МВФ нагадала, що в останньому огляді Фонду "Перспективи світової економіки" (WEO) прогнозується глобальне зростання не вище 2,8%, а впродовж наступних п’яти років – близько 3%.

"Це найгірший середньостроковий прогноз за десятиліття", - зауважила вона.

Водночас Георгієва підкреслила, що існують можливості посилити надійність поставок та покращити економічну ситуацію в інших питаннях, і це є предметом активних обговорень.

Нагадаємо, 3 квітня до загального фонду державного бюджету України надійшов перший транш у розмірі $2,7 млрд від МВФ.