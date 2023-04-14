ФБР заарештувало 21-річного американця за підозрою у "витоку" секретних даних Пентагону

ФБР заарештувало 21-річного Джека Тейшейра, що підозрюється в "зливі" секретних військових даних, велика частина з яких стосується війни в Україні. Чоловік був заарештований у Дайтоні (Массачусетс), сьогодні йому мають висунути обвинувачення, пише Bloomberg.

Генеральний прокурор Меррік Гарленд заявив, що його затримали у зв'язку з "несанкціонованим вилученням, зберіганням і передачею секретної інформації національної оборони".

Тейшейра з 2019 року був військовим Повітряної національної гвардії. Він – службовець Міноборони нижчої ланки, строковик, що почав працювати в вересні 2022 року і мав прослужити рік, повідомили джерела журналістів на умовах анонімності. Його робота базувалася в розвідувальному крилі і полягала в захисті мережі, він мав гриф секретності, відомий як "Цілком таємна/чутлива інформація" – один із найвищих видів.

У той час як президент Джо Байден намагався применшити серйозність витоку інформації, експерти та колишні посадовці заявили, що це було масове викриття, яке висвітлювало не лише останні оцінки війни в Україні, але й те, як США збирають розвіддані по всьому світу.

Близько 1,25 млн осіб у США мають доступ до інформації високої секретності. Міністр оборони США Ллойд Остін на тлі скандалу через викрадення таємниць пообіцяв переглянути "доступ до розвідданих, підзвітність і процедури контролю" Пентагону, щоб переконатися, що подібний витік ніколи не повториться.

Нагадаємо, що на слід цього підозрюваного вивели журналісти. Саме вони знайшли учасників чату на платформі Discord, де публікувалися таємні документи, та поспілкувалися з ними. Учасники виявилися підлітками. Один із них розповів про расистські антиурядові погляди користувача під ніком OG, який вперше поширив ці дані, що згодом розлетілися по всьому світу як один із найбільших витоків американських секретів.

Мотивація чоловіка невідома, але схоже, що завдяки публікації таємниць він "заробляв" собі популярність серед його приятелів у тому чаті. Папери звідти потім публікувалися росіянами у Twitter і Telegram.

Деякі з документів, зокрема про втрати, були змінені порівняно з оригіналом. Міністр оборони Олексій Резніков говорив, що "витік" документів є міксом правди і неправди, і в частині правди інформація вже здебільшого не актуальна. Папери стосувалися переважно зимового періоду.