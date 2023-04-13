Під санкції ЄС потрапили "Група Вагнера" і медіакомпанія Пригожина

Їх вважають відповідальними за "підтримку дій, які підривають і загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".

Європейський Союз запровадив санкції проти "Групи Вагнера", а також медіакомпанії, до якої причетний Євгеній Пригожин.

Про це йдеться в офіційному журналі ЄС.

"З огляду на серйозність ситуації, Рада вважає, що дві організації, відповідальні за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, мають бути додані до списку осіб, організацій та органів, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи", - зазначено в документі.

У ЄС вважають, що "Група Вагнера" відповідальна за "матеріальну підтримку дій, які підривають і загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України", а російська медіаорганізація РІА "ФАН", опікунську раду якої очолює Євгеній Пригожин, займається "провладною пропагандою та дезінформацією про загарбницьку війну Росії проти України".

"РІА "ФАН" називає триваючу загарбницьку війну проти України місією зупинити "українських нацистів" і пропагує дії "Групи Вагнера". Тому RIA FAN матеріально підтримує дії та політику, які підривають і загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. РІА "ФАН" також пов'язана з Медіа Групою "Патріот", - ідеться в документі.

Нагадаємо, США запровадили санкції проти підприємств, пов'язаних з Усмановим та компанією "Росатом". Також під обмеження потрапив угорський банк, який РФ може використовувати для операцій розвідки.