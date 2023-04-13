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Тайвань стверджує, що переконав Китай суттєво змінити план щодо безпольотної зони

Замість трьох днів обмеження мають ввести на 27 хвилин.

Тайвань стверджує, що переконав Китай суттєво змінити план щодо безпольотної зони
Фото: EPA/UPG

Тайвань заявив, що переконав Китай суттєво звузити свій план із закриття повітряного простору на північ від острова.

Про це пише Reuters.

Раніше передбачалося, що Пекін введе заборону для польотів з 16 по 18 квітня. Але у міністерстві транспорту острова заявили, що після протесту цей період було скорочено до 27 хвилин.

Таким чином Тайвань запобігла серйознішим збоям в авіаподорожах у період високої напруженості в регіоні через військові навчання Китаю. Безпольотна зона була б близькою до маршрутів цивільної авіації між Тайванем і Китаєм, а також між Тайванем і Південною Кореєю.

Китай не прокоментував ситуацію, але Південна Корея, яка також була поінформована про плани КНР, заявила, що рішення було ухвалене через падіння об'єкта, пов'язаного з ракетою-носієм.

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Нагадаємо, минулого тижня Китай провів триденні навчання з повітряної та морської блокади навколо Тайваню. У навчаннях взяли участь ядерні бомбардувальники H-6, озброєні бойовими ракетами, військові кораблі та авіаносець “Шаньдун”.

Навчання були відповіддю на нещодавню зустріч президентки Тайваню Цай Інвень зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті в Каліфорнії, яка розлютила Пекін. 

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