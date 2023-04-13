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Через більш ніж рік великої війни і санкцій інфляція в Росії стала меншою, ніж у США і Єврозоні, – Bloomberg

На низький рівень зростання цін впливає те, що росіяни зберігають обережність у покупках. Водночас інфляція в РФ може збільшитися через слабкий рубль, нестачу робочої сили та ймовірно низький врожай зернових. 

Через більш ніж рік повномасштабної війни та санкцій зростання цін у Росії виявилося меншим, ніж у США та Єврозоні, йдеться у матеріалі Bloomberg.

Інфляція в РФ у березні досягла 3,5% проти майже 11% у лютому. Зараз вона становить пʼяту частину від піку минулого року та нижче цільового показника центробанку, встановленому на рівні 4%. Це вперше з 2020 року. 

Фото: bloomberg.com

Низька інфляція дозволяє президенту РФ заробляти політичних балів серед його суспільства, оскільки в інших країнах ціни зросли більше. Путін може стверджувати, що впроваджені проти РФ санкції вдарили по тих, хто їх застосував, а не по Росії. 

Така ситуація повʼязана зі статистичними ефектами – рік тому був короткотерміновий обвал рубля, а росіяни панічно скуповували товари, що вплинуло на ціни. Але приглушений внутрішній попит та обережність з боку споживачів стримують короткострокові показники зростання цін. 

Водночас інфляція в РФ може збільшитися через слабкий рубль, нестачу робочої сили та ймовірно низький врожай зернових. 

Нагадаємо, в Україні інфляція третій місяць поспіль сповільнюється швидше за прогноз Нацбанку. У березні 2023 року споживча інфляція в річному вимірі (р/р) і далі сповільнювалася – до 21,3% з 24,9% у лютому. У місячному вимірі ціни зросли на 1,5%. Стрімке зниження інфляції пов’язане зі значною пропозицією продовольства та пального, кращою ситуацією в енергетиці, поліпшенням інфляційних очікувань та сприятливою ситуацією в готівковому сегменті валютного ринку. 

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