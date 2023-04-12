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Уряд Естонії знову очолила Кая Каллас

Уперше Каллас стала премʼєркою у 2021 році.

Уряд Естонії знову очолила Кая Каллас
Фото: mke.ee

Кая Каллас утретє стала премʼєр-міністеркою Естонії. 

59 парламентарів проголосували «за» її кандидатуру, 38 — «проти», повідомляє ERR.

Тепер Каллас має представити президенту список кандидатів на посади міністрів. За поточними планами, це відбудеться в понеділок, після чого міністри складуть присягу у парламенті. Президент призначає новий уряд протягом трьох днів.

Перед цим в Естонії три партії підписали коаліційну угоду: Партія реформ, «Естонія 200» та Соціал-демократична партія.

Уперше Кая Каллас стала премʼєркою Естонії у 2021 році. Таким чином тоді вперше в історії естонський уряд очолила жінка.

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Нагадаємо, що 10 квітня президент Естонії Алар Каріс призначив Каю Каллас кандидатом на посаду глави нового уряду.

Раніше Каллас досягла угоди з двома іншими політичними партіями про формування нового коаліційного уряду. 

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