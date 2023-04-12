Байден прибув до Північної Ірландії. Це перша поїздка президента США в регіон з 2013 року

Президент США Джо Байден прибув із візитом до Північної Ірландії. Поїздка відбулася в 25-у річницю підписання Белфастської угоди, що поклала край тридцятирічному конфлікту стосовно обʼєднання з Ірландією.

Байден повідомив про свій візит у твіттері.

"Чудово повернутися сюди", – написав він.

Востаннє президент США відвідував Північну Ірландію в 2013 році – це був Барак Обама, пише УП.

Байден у ході візиту зустрівся з британським премʼєром Ріші Сунаком – той зустрів його біля трапу літака.

Конфлікт на етнічно-політичному ґрунті, що тривав протягом 30 років, в основному розгортався в Північній Ірландії, але також охопив решту Великої Британії, Республіку Ірландію та частково країни континентальної Європи. Насильство почалося на тлі того, що північно-ірландські націоналісти в 60-х роках бажали обʼєднатися з незалежною Ірландією та вийти зі складу Сполученого Королівства. При цьому вони переслідували юніоністів, які воліли лишатися в складі Британії. За 30 років, аж до підписання Белфастської угоди в 1998, загинули понад 3500 осіб: і силовиків, і мирних. У 1998 році уряди Ірландії та Великої Британії досягли домовленостей про припинення конфлікту. Це завершило систематичні кровопролиття, але випадки насильства траплялися й надалі, а також залишилися прихильники ідеї відʼєднання регіону від Британії та включення його до складу Ірландії. Втім більшість населення і республіки, і регіону погодилися з угодою – це засвідчено референдумом.

Після Північної Ірландії Байден полетить до Ірландії.