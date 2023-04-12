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РФ звела у Запорізькій області 120 км ліній оборони, готуючись до боротьби за Мелітополь, − Міноборони Британії

Їхня користь майже повністю залежить від підтримки достатньою кількістю артилерії та живої сили. 

РФ звела у Запорізькій області 120 км ліній оборони, готуючись до боротьби за Мелітополь, − Міноборони Британії
Вибух у Мелітополі
Фото: Telegram/Іван Федоров

Протягом останніх тижнів Росія продовжувала розбудовувати великі лінії оборони у Запорізькій області.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Лінії є зоною відповідальності Південного угруповання сил РФ. 

РФ звела три лінії оборони уздовж 120-кілометрової ділянки у цьому секторі.

Вони складаються з передньої лінії передових бойових позицій і двох зон майже безперервної, складнішої оборони. Кожна зона розташована приблизно на 10-20 км позаду передньої.

“Росія, ймовірно, доклала значних зусиль для цих оборонних робіт, оскільки переконана, що Україна розглядає наступ на місто Мелітополь”, − йдеться у повідомленні.

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Лінії оборони можуть стати серйозною перешкодою, але їхня користь майже повністю залежить від підтримки достатньою кількістю артилерії та живої сили. 

Чи зможе Південного угруповання сил РФ акумулювати ці ресурси – незрозуміло.

Нагадаємо, раніше британці повідомили, що РФ планує залучати у наступальних операціях повітряно-десантні війська, прагнучи відновити “ВДВ”, які зазнали великих втрат за перші дев’ять місяців війни.

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