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Українські хакери зламали пошту офіцера російського ГРУ Моргачева

Вони зламали анонімні акаунти розвідника в соцмережах і виклали там скан-копії його паспортів. 

Українські хакери-активісти команди "Кібер Спротив" зламали електронну пошту підполковника Сергія Моргачева – офіцера головного управління розвідки, який є куратором російського хакерського угруповання APT 28, що складається з офіцерів 85-го головного центру спеціальної служби ГРУ, в/ч 26165.

Дампи його листувань активісти надали Inform Napalm

APT 28, відома також як Fancy Bear, Pawn Storm, є одним із найвідоміших російських хакерських угруповань, що звинувачується у кібератаках по всьому світу, зокрема на обʼєкти в США та Німеччині. 

Моргачев народився в Києвї, навчався у Академії ФСБ у Москві. Громадянин Росії.  З 1999 по 2022-й проходив службу у в/ч 26165. 

Новий паспорт: 4622 608349, виданий ГУМВД РФ по Московській області 12.07.2022. Прописаний і проживає за адресою: Московська область, м. Корольов, вул. Декабристів, буд. 6/8, кв. 249. Має авто Toyota RAV4, державний номер:  Р778CB750, посвідчення водія: 9902 449278.

"Завдяки отриманню доступу до особистого кабінету Сергія Моргачева на сайті державних послуг РФ хактивістам вдалося також уточнити дані, раніше отримані зі скан-копій документів, та підтвердити поточне місце служби та адресу проживання фігуранта", – зазначили в Inform Napalm.

Фото: informnapalm.org
Фото: informnapalm.org
Фото: informnapalm.org
Фото: informnapalm.org

Протягом 2015-2016 років російські хакери з АРТ 28 намагалися зламати українських активістів, але невдало. Завдяки їхнім спробам вдалося розкрити масштабну мережу атак і цілей росіян. Найбільш резонансною був злам серверів Демократичної партії США і спроба втручання в американські вибори 2016 року. 

"Врешті, в березні 2023 року сам організатор цієї російської хакерської групи підполковник Сергій Моргачев був зламаний вже українськими хактивістами, які після отримання доступу до його особистих листувань здійснили символічний акт морального приниження", – заявили активісти.

Вони зламали анонімні акаунти Моргачева в соцмережах і виклали там скан-копії його паспортів. Отримавши також доступ до акаунту Моргачева на AlịExpress, хактивісти замовили на його адресу, що була прив’язана до акаунту, декілька десятків одиниць різних товарів, серед яких сувеніри з логотипом ФБР (яке його розшукує), а також велику партію іграшок для дорослих, яку оплатили з його картки.

Це також додатково підтверджує, що родина Моргачева мешкає за вказаною у документах адресою прописки у м.Королев, вул. Декабристів, буд. 6/8, кв. 249. 

Нагадаємо, що в 2018 році Моргачев став одним із 12 росіян, яких США офіційно звинуватили у втручанні у вибори 2016 року. Інші 11 також є російськими розвідниками. 

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