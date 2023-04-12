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Російський літак А50 в Мачулищах знищили не "білоруські партизани", а СБУ, – "злиті" документи

Американський журнал пише, що операцію зі знищення провели співробітники української спецслужби, які ослухалися наказу. 

Згідно зі "злитими" військовими документами, автентичність і джерела походження яких розслідуються, російський літак А50 у Мачулищах підірвали співробітники СБУ, які "ослухалися наказу". За даними The Economist, українські агенти порушили наказ і атакували російських спостережний літак.

Журнал посилається на секретний документ, датований 1 березня. 

Служба безпеки України в коментарі LB.ua щодо поширеної інформації зазначила: "Ми не коментуємо бавовну до перемоги". 

Наприкінці лютого білоруська опозиція у екзилі заявила про пошкодження партизанами російського військового спостережувального літака А-50 на аеродромі Мачулищі. 

За словами Вячорки, операцію нібито виконували два білоруси за допомогою безпілотника. Він сказав, що вони вже виїхали з Білорусі і тепер у безпеці. 

"Мілітарний" писав, що росіяни використовують аеродром Мачулищі для ужарів по українцях. З нього регулярно злітають винищувачі. 

Літак А-50 призначений для далекого радіолокаційного виявлення та управління.

Розвідка Великої Британії після вибухів на білоруському аеродромі 26 лютого повідомляла, що через пошкодження літака А-50 російська авіація вимушена покладатися на наземне управління та винищувачі супроводу. 

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