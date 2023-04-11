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Японія передала Київщині партію екскаваторів

За сприяння Уряду Японії та закордонних партнерів наразі проходять демонтажні роботи в Макарівській, Гостомельській, Бучанській та Ірпінській громадах.

Японія передала Київщині партію екскаваторів
Фото: Пресслужба Київської ОВА

Представники Японії передали Ірпеню два екскаватори і п’ятіі колісних екскаваторів-навантажувачів для реалізації Пілотного проєкту з управління відходами руйнування в Київській області.

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.

“За сприяння Уряду Японії та закордонних партнерів наразі проходять демонтажні роботи в Макарівській, Гостомельській, Бучанській та Ірпінській громадах”, - розповіли в пресслужбі. 

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Крім того, зараз завершується підготовка щодо проведення демонтажів в Іванківській громаді.

Зазначається, що у рамках реалізації Проєкту екстреного знешкодження вибухонебезпечних предметів та розчищення завалів в Ірпені з 1 по 15 березня було знесено 21 будинок. На цих локаціях розчистили майже 2 тис. кв. метрів. З них було вивезено понад 4 тис. тонн відходів, зокрема сміття та будівельних матеріалів.

Роботи з демонтажу та розчищення зараз відбуваються ще на 33 локаціях. 

Нагадаємо, у Макарові, що на Київщині, відбудовано амбулаторію, яку рік тому зруйнували російські окупанти. 

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