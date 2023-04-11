У Міноборони розповіли деталі наступу росіян у перші дні широкомасштабного вторгнення

Початковий план “захопити Київ за три дні” був змінений, однак окупанти не відмовилися від спроб захопити столицю.

Початковий план росіян із захоплення Києва був розрахований на короткострокову операцію тривалістю в 3-5 діб, за прикладом проведених СРСР операцій в Угорщині, Чехословаччині і Афганістані.

Про це заявив генерал-лейтенант Олександр Павлюк, пише РБК-Україна.

"Початковий план захоплення Києва був розрахований на короткострокову операцію тривалістю в 3-5 діб. Подібний план був використаний СРСР в Угорщині в 1956-му, Чехословаччині в 1968-му та в Афганістані у 1979 році", – розповів він.

Павлюк додав, що росіяни за звичним для себе принципом планували якнайшвидше висадити сили спеціальних операцій (ССО) і повітряні десанти на підступах до Києва – на аеродромах Гостомель і Васильків. Далі противник хотів ракетними та авіаційними ударами знищити українську систему ППО, пункти управління військових частин ЗСУ, Нацгвардії та обʼєкти критичної інфраструктури. Потім за умов дезорганізації і краху системи управління захопити урядовий квартал та ліквідувати або заарештувати українське керівництво і натомість встановити своїх ставлеників – маріонеток.

"Зважаючи на те, що у знищеній техніці росіян була парадна форма одягу, вони більше готувались до параду на Хрещатику, а не до вуличних боїв. Згодом, безумовно, цей план змінився, оскільки наміри противника було вщент розбито Силами оборони”, – зазначив Павлюк.

За його словами, російські війська перегрупувались і все ще намагались захопити столицю: повністю оточити та блокувати місто, нанесенням вогневих ударів посіяти паніку серед місцевого населення та примусити силовим шляхом здатися.

Ворогу вдалося висадити десант на аеродромі Гостомеля, але не зміг це зробити у Василькові. Після висадки ворожого десанту, який прямував на столицю зі сторони Чорнобильської зони, з цього самого напрямку просувалися і колони російської техніки – аж до наближення їх до річки Ірпінь і розгортання понтонів для форсування водної перешкоди. Там розпочалися бойові зіткнення на важливих об'єктах інфраструктури у напрямку Гостомеля та Горенки.

Одночасно з цим російські війська здійснювали наступальні дії на Сіверському напрямку (Чернігівська область) силами до пʼятьох БТГр зі складу угруповання центрального військового округу РФ. Їх вдалося зупинити на глибині приблизно 70 км в районі населеного пункту Седнів.

З північного сходу противник силами до чотирьох БТГр вклинився на глибину до 125 км, просуваючись в напрямку столиці від Новгород-Сіверська, а також здійснював рух з Сумського напрямку.

"Щоб оточити Київ, росіяни почали також просуватися до Житомирської траси. Запеклі бої точилися в Бучі та Ірпені. Важливим містом на шляху росіян до Києва став Макарів. Окупанти не взяли місто під повний контроль, а обійшли його", – додав Павлюк.

Найкритичнішим моментом операції з оборони Києва були бойові дії у селищі Мощун. Сили оборони дали відсіч окупантам та не дозволили переправитись через річку Ірпінь і дійти до столиці по найменшій відстані аж до площі Шевченка.

Раніше видання Washington Post писало, що Кремль планував окупувати більшу частину України. Виняток, згідно з путінськими планами, мала становити тільки невелика територія на заході держави.