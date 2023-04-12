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СБУ розслідує звіряче вбивство українського військового росіянами: "Ми знайдемо цих нелюдів"

Відкрито провадження за фактом воєнного злочину. 

Служба безпеки України почала досудове розслідування жорстокого вбивства українського військового. Учора в мережі з’явилось відео, як російські окупанти проявляють свою звірину сутність – жорстко катують українського полоненого та відрізають йому голову. 

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

"Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде – дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання", – підкреслив Голова СБУ Василь Малюк.

Це – не перша публікація росіянами відео з нелюдським поводженням із українськими полоненими. У лютому стало відомо про розстріл беззбройного українського бійця Олександра Мацієвського. Росіяни вистрілили в чоловіка після його слів "Слава Україні!". 

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