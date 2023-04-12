США підтримають Україну, коли б вона не вирішила розпочати контрнаступ, − Остін

Очільник Пентагону заявив, що Україна залишається впевненою у своїй здатності розпочати контрнаступ на тлі наслідків витоку документів розвідки США.

Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну, аби ЗСУ досягли успіху, коли б вони не вирішили розпочати контрнаступ.

Про це очільник американського Міністерства оборони Ллойд Остін заявив журналістам, пише The Wall Street Journal.

Остін заявив, що Україна залишається впевненою у своїй здатності розпочати контрнаступ проти Росії на тлі наслідків ймовірного витоку документів розвідки США.

“Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що "вони перебувають у досить хорошому становищі””, − сказав він після розмови зі своїм українським колегою.

“І ми будемо зосереджуватися на продовженні створення можливостей підтримки безпеки, щоб вони могли й надалі досягати успіху, коли б вони не вирішили розпочати наступальні операції”, − сказав очільник Пентагону.

Нагадаємо, засекречені військові документи щодо планів США і НАТО, які стосуються нарощення української армії перед запланованим контрнаступом, були опубліковані минулого тижня в соціальних мережах.

Мін’юст США розпочав розслідування ймовірного витоку військових документів. Повідомлення про витік даних про підготовку України до контрнаступу почав вивчати також Пентагон.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна має декілька варіантів контрнаступу і рішення буде ухвалене в останній момент. Він піддав сумніву твердження американського мовника CNN, що Україна начебто вже змінила деякі свої військові плани через витік документів Пентагону.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і державний секретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову, під час якої американець підтвердив непохитну підтримку США і категорично відкинув будь-які спроби поставити під сумнів здатність України перемагати на полі бою.