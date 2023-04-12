Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Весна на сході. Репортаж з прифронтових і деокупованих міст: від Ізюма до Дружківки
Весна на сході. Репортаж з прифронтових і деокупованих міст: від Ізюма до Дружківки
Павло Клімкін: «Я у жодні гарантії, крім членства в НАТО, не вірю. Я вірю в Україну як частину Заходу»
Павло Клімкін: «Я у жодні гарантії, крім членства в НАТО, не вірю. Я вірю в Україну як частину Заходу»
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
Депутати підтримали повернення 30 тис. грн виплат військовим до кінця воєнного стану. Але можуть знадобитися ще зміни до бюджету
Депутати підтримали повернення 30 тис. грн виплат військовим до кінця воєнного стану. Але можуть знадобитися ще зміни до бюджету
У Чернівцях скандального єпископа Никиту вдарили під час "патрулювання" ним території єпархії з трьома неповнолітніми хлопцями
У Чернівцях скандального єпископа Никиту вдарили під час "патрулювання" ним території єпархії з трьома неповнолітніми хлопцями
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
ГоловнаСуспільствоВійна

США підтримають Україну, коли б вона не вирішила розпочати контрнаступ, − Остін

Очільник Пентагону заявив, що Україна залишається впевненою у своїй здатності розпочати контрнаступ на тлі наслідків витоку документів розвідки США.

США підтримають Україну, коли б вона не вирішила розпочати контрнаступ, − Остін
Фото: EPA

Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну, аби ЗСУ досягли успіху, коли б вони не вирішили розпочати контрнаступ.

Про це очільник американського Міністерства оборони Ллойд Остін заявив журналістам, пише The Wall Street Journal.

Остін заявив, що Україна залишається впевненою у своїй здатності розпочати контрнаступ проти Росії на тлі наслідків ймовірного витоку документів розвідки США.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що "вони перебувають у досить хорошому становищі””, − сказав він після розмови зі своїм українським колегою. 

“І ми будемо зосереджуватися на продовженні створення можливостей підтримки безпеки, щоб вони могли й надалі досягати успіху, коли б вони не вирішили розпочати наступальні операції”, − сказав очільник Пентагону.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, засекречені військові документи щодо планів США і НАТО, які стосуються нарощення української армії перед запланованим контрнаступом, були опубліковані минулого тижня в соціальних мережах.

Мін’юст США розпочав розслідування ймовірного витоку військових документів. Повідомлення про витік даних про підготовку України до контрнаступу почав вивчати також Пентагон.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна має декілька варіантів контрнаступу і рішення буде ухвалене в останній момент. Він піддав сумніву твердження американського мовника CNN, що Україна начебто вже змінила деякі свої військові плани через витік документів Пентагону.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і державний секретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову, під час якої американець підтвердив непохитну підтримку США і категорично відкинув будь-які спроби поставити під сумнів здатність України перемагати на полі бою. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies